Атмосферный фронт принесет снегопады в Челябинскую область

На этой неделе в регионе прогнозируется чередование влияния областей высокого и низкого давления.
«Небольшие осадки в виде снега ожидаются местами, исключение — середина недели, когда при прохождении атмосферных фронтов по территории Урала небольшие и умеренные осадки в Челябинской области прогнозируются в большинстве районов», — говорится в комментарии.
После затока холода в тылу глубокого арктического циклона в начале недели и с дополнительным ночным выхолаживанием при прояснениях ожидаются отрицательные температуры воздуха в ночные часы, а днем около и ниже нуля. «Тенденция на потепление прослеживается к выходным, когда в дневное время столбики термометров будут около нуля и несколько выше», — добавляют синоптики.
Дело в том, что в конце рабочей недели Североатлантический циклон, выйдя в Баренцево море, обеспечит смену направленности движения воздушных масс — на Урал поступит более теплый воздух с ЕТР.
Во вторник в регионе будет облачно с прояснением, ночью в горах местами, днем в отдельных районах пройдет небольшой снег. Также вероятны слабые метели, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12 ноября ночью минус 7−12, при прояснении — до 17, днем — минус 1−6.
По предварительным расчетам, 13 ноября ночью будет минус 3−8, днем — от нуля до минус 5. В эти сутки также облачно с прояснением, небольшой, местами — умеренный снег. Ветер западной четверти 4−9 м/с, ночью локально порывы до 14 м/с.
Далее, 14 ноября ночью минус 4−9, днем — от нуля до минус 5, облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западной четверти 4−9 м/с.