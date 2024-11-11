Атмосферный фронт принесет снегопады в Челябинскую область

После затока холода в тылу глубокого арктического циклона в начале недели и с дополнительным ночным выхолаживанием при прояснениях ожидаются отрицательные температуры воздуха в ночные часы, а днем около и ниже нуля. «Тенденция на потепление прослеживается к выходным, когда в дневное время столбики термометров будут около нуля и несколько выше», — добавляют синоптики.