Жителей Батайска предупредили об отключении воды

С 9 утра 14 ноября до этого же времени следующего дня будет водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением по следующим адресам: ул. Владиленская- ул. Марины Расковой — ул. Путевая — пер. Боковский. А также пер. Ягодный и о. Зеленый.