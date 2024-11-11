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Жителей Батайска предупредили об отключении воды

В Батайске жители сразу нескольких улиц останутся без воды.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске жителей предупредили об отклбючении водоснабжения. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

С 9 утра 14 ноября до этого же времени следующего дня будет водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением по следующим адресам: ул. Владиленская- ул. Марины Расковой — ул. Путевая — пер. Боковский. А также пер. Ягодный и о. Зеленый.

Причина — врезка узлов переключения дюкерного перехода «Батайского» водовода по улице Путевой, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Ростове жителей предупредили об ограничениях на дорогах. С 11 ноября по 11 декабря этого года транспорт не сможет проехать на пересечении улицы Привокзальной с северным съездом с путепровода на проспекте Стачки.