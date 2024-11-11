Умер известный белорусский футболист Владимир Майсюк, сообщили в Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
В сообщении говорится, что 11 ноября 2024 года умер известный барановичский футболист, аналитик, футбольный статистик Владимир Майсюк. В АБФФ отметили, что в 80−90-е годы в качестве футболиста он выступал за команды «Химик», «Локомотив», «Текстильщик».
Также сказано, что, будучи футболистом, Майсюк начал собирать архив статей и статистики, который посвящен барановичскому футболу. Подобным он занимался на протяжении многих лет. АБФФ выразила искренние соболезнования родным и близким.
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