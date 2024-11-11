Умер известный белорусский футболист Владимир Майсюк

В сообщении говорится, что 11 ноября 2024 года умер известный барановичский футболист, аналитик, футбольный статистик Владимир Майсюк. В АБФФ отметили, что в 80−90-е годы в качестве футболиста он выступал за команды «Химик», «Локомотив», «Текстильщик».