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Умер известный белорусский футболист Владимир Майсюк

АБФФ сообщила про смерть известного белорусского футболиста Владимира Майсюка.

Источник: Комсомольская правда

Умер известный белорусский футболист Владимир Майсюк, сообщили в Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В сообщении говорится, что 11 ноября 2024 года умер известный барановичский футболист, аналитик, футбольный статистик Владимир Майсюк. В АБФФ отметили, что в 80−90-е годы в качестве футболиста он выступал за команды «Химик», «Локомотив», «Текстильщик».

Также сказано, что, будучи футболистом, Майсюк начал собирать архив статей и статистики, который посвящен барановичскому футболу. Подобным он занимался на протяжении многих лет. АБФФ выразила искренние соболезнования родным и близким.

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