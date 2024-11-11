Под Ростовом образовалась пробка

По данным «Яндекс Карт», затор образовался в районе торгового центра «Мега». Пробка собралась на улице Западной в торону Аксайского проспекта. По словам очевидцев, причиной затора стало ДТП — перевернулась фура. Однако официальной информации об аварии пока не поступало.