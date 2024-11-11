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Под Ростовом образовалась пробка

Водители сообщили о пробке в районе торгового центра под Ростовом.
Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом образовалась многокилометровая пробка. Об этом этом сообщили очевидцы в социальных сетях вечером 11 ноября.

По данным «Яндекс Карт», затор образовался в районе торгового центра «Мега». Пробка собралась на улице Западной в торону Аксайского проспекта. По словам очевидцев, причиной затора стало ДТП — перевернулась фура. Однако официальной информации об аварии пока не поступало.

Водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.

Напомним, в Неклиновском районе 9 ноября произошло смертельное ДТП. На автодороге столкнулись легковушка и велосипед. В результате аварии погибла 69-летняя велосипедистка. Пожилая женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.