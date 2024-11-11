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Последние новости к вечеру 11 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 11 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 11 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 ноября 2024 года.

Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин
Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы состоявшемся разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом, назвав это «чистой выдумкой».

На Украине найдены 13 перемещенных из Курской области россиян

Татьяна Москалькова
Источник: РИА "Новости"

Москва ведет переговоры с Киевом о возвращении 13 россиян, перемещенных в Сумскую область Украины, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Главная цель — обеспечить безопасность мирных жителей и их возвращение на Родину.

В Израиле подтвердили причастность Нетаньяху к взрывам пейджеров

Биньямин Нетаньяху
Источник: Reuters

Представитель канцелярии главы кабмина Израиля подтвердила участие Биньямина Нетаньяху в операции по подрыву пейджеров в Ливане. Некоторые высокопоставленные представители Минобороны выступали против проведения атаки.

В Москве заочно арестовали судью Международного уголовного суда

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Судья также объявлен в международный розыск.

ОАК показала первые кадры Су-57Э на авиасалоне в Чжухае

Российский истребитель Су-57Э находится в центре внимания на Airshow China 2024 в Чжухае. Экспортная версия истребителя привлекла внимание посетителей благодаря своей малозаметности и способности применять высокоточные средства поражения.