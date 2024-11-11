Последние новости к вечеру 11 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 ноября 2024 года.
Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы состоявшемся разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом, назвав это «чистой выдумкой».
На Украине найдены 13 перемещенных из Курской области россиян
Москва ведет переговоры с Киевом о возвращении 13 россиян, перемещенных в Сумскую область Украины, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Главная цель — обеспечить безопасность мирных жителей и их возвращение на Родину.
В Израиле подтвердили причастность Нетаньяху к взрывам пейджеров
Представитель канцелярии главы кабмина Израиля подтвердила участие Биньямина Нетаньяху в операции по подрыву пейджеров в Ливане. Некоторые высокопоставленные представители Минобороны выступали против проведения атаки.
В Москве заочно арестовали судью Международного уголовного суда
Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Судья также объявлен в международный розыск.
ОАК показала первые кадры Су-57Э на авиасалоне в Чжухае
Российский истребитель Су-57Э находится в центре внимания на Airshow China 2024 в Чжухае. Экспортная версия истребителя привлекла внимание посетителей благодаря своей малозаметности и способности применять высокоточные средства поражения.