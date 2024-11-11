В маршрут автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» вошла Уфа

Согласно задумке, четыре человека на двух отечественных машинах преодолевают 100 тысяч километров, которые пролегают через 85 субъектов России. Главной особенностью экспедиции являются не только дороги, но и люди — 100 ярких героев, уже изменивших жизнь своего города или села к лучшему.