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В маршрут автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» вошла Уфа

Экипаж из четырех человек на машинах «Лада Веста» и «Москвич» преодолевает 100 000 километров российских дорог.

Источник: Комсомольская правда

Столица Башкирии вошла в маршрут рекордного автопробега «100 000 километров возможностей». Проект запустил тележурналист Андрей Леонтьев.

Согласно задумке, четыре человека на двух отечественных машинах преодолевают 100 тысяч километров, которые пролегают через 85 субъектов России. Главной особенностью экспедиции являются не только дороги, но и люди — 100 ярких героев, уже изменивших жизнь своего города или села к лучшему.

Экспедиция уже проехала 75 тысяч километров и побывала в 70 регионах. После Уфы участники автопробега отправятся в Ульяновскую область.

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