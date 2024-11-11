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Biicla отметит выход нового сингла 16 ноября в ДК «Кристалл» при участии Звука

Электронный музыкант Виталий Жариков, более известный как Biicla, выступит в ДК «Кристалл» 16 ноября. Вечеринка, посвященная релизу нового трека артиста, состоится при поддержке HiFi-стриминга Звук и проекта «диско-клуб».

Источник: Звук

Электронный музыкант Виталий Жариков, более известный как Biicla, выступит в ДК «Кристалл» 16 ноября. Вечеринка, посвященная релизу нового трека артиста, состоится при поддержке HiFi-стриминга Звук и проекта «диско-клуб».

В шоу примут участие исполнители из комьюнити Biicla: NAHAL, MASHKOV, MOISEI и QARTI, а также певица и блогер SASHA SPILBERG, электронный дуэт VOLAC и музыкальный эксперт Сергей Мудрик.

Начало мероприятия: 21:00, конец: 6:00.

Свежая композиция Biicla, которую он называет своей любимой в грядущем альбоме, увидит свет 15 ноября. Предыдущей работой Виталия был сентябрьский сингл SNOVA, записанный с музыкантами FEDUK и Элджей.