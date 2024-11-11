В Госдуме предупредили геймеров о возможном запрете видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

«Если лицо надлежащим образом уведомлено из открытых источников, что денежные средства с приобретения игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то боюсь, что покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства. Ваша неосведомленность будет разбиваться в пух и прах о результаты контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности. Из них, вполне возможно, будет следовать, что вы все знали, понимали, с кем-то обсуждали, найдется парочка секретных свидетелей — и все, вы приехали», — считает адвокат.