450 «умных» остановок установят в Ростове в течение пяти лет

В Ростове в течение пяти лет установят 450 «умных» остановок. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».
На остановки планируют потратить более 514 миллионов рублей. В течение первого года в городе установят 50 «умных» остановок. А затем в течение четырех лет еще 400, то есть каждый год по сто.
Известно, что в «умной» остановке будет бесплатный Wi-Fi, электронное табло, два светодиодных светильника, две USB-розетки, камера видеонаблюдения с HD-разрешением, а также кнопка для вызова службы «112».