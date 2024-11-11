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450 «умных» остановок установят в Ростове в течение пяти лет

В Ростове планируют установить остановки с бесплатным Wi-Fi, электронным табло и светильниками.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в течение пяти лет установят 450 «умных» остановок. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

На остановки планируют потратить более 514 миллионов рублей. В течение первого года в городе установят 50 «умных» остановок. А затем в течение четырех лет еще 400, то есть каждый год по сто.

Известно, что в «умной» остановке будет бесплатный Wi-Fi, электронное табло, два светодиодных светильника, две USB-розетки, камера видеонаблюдения с HD-разрешением, а также кнопка для вызова службы «112».