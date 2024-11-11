«Я должна гордиться собой». Белорусская теннисистка Арина Соболенко поразила фотографиями с кубком первой ракетки мира

— Я бы сказала, что я не была готова, — говорила в Эр-Рияде Соболенко о себе образца-2023 года. — Я не была готова к такому давлению, к ожиданиям и всему такому. И теперь, когда я прошла через многое, я думаю, что мысленно — а это, я бы сказала, самая важная часть — я более чем готова.