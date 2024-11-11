«Я должна гордиться собой». Белорусская теннисистка Арина Соболенко поразила фотографиями с кубком первой ракетки мира

26-летняя белоруска Арина Соболенко во всей красе показала себя в фотоссессии с кубком WTA за звание первой ракетки мира, который ей вручили в Эр-Рияде после итогового турнира.
Арина Соболенко впервые в карьере закончила теннисный сезон в звании первой ракетки мира. А именно завершить год лучшей на планете удавалось далеко не всем первым ракеткам.
Вот такая она — первая ракетка! Фото: социальные сети WTA.
За полвека рейтинга WTA-тура Соболенко — всего лишь 16-я первая ракетка мира по итогам года. А как сказали в Женской теннисной ассоциации, это один из самых эксклюзивных клубов в спорте.
Например, этого не смогли добиться такие звезды как Винус Уильямс, Мария Шарапова, Наоми Осака и Ким Клийстерс, хотя каждая из них много раз выигрывала турниры «Большого шлема». Но зато год первой заканчивала белоруска Виктория Азаренко.
В прошлом году Соболенко отдала первую строчку в рейтинге Иге Свентек в последнем турнире года. А в этом наоборот — забрала ее обратно на итоговом турнире WTA.
Но вот только сам турнир не выиграла, уступила в полуфинале Коко Гауфф.
Арина Соболенко снова очаровала. Фото: социальные сети WTA.
— Я бы сказала, что я не была готова, — говорила в Эр-Рияде Соболенко о себе образца-2023 года. — Я не была готова к такому давлению, к ожиданиям и всему такому. И теперь, когда я прошла через многое, я думаю, что мысленно — а это, я бы сказала, самая важная часть — я более чем готова.
Она уточнила, в чем стала морально сильнее:
— Я думаю, что я лучше понимаю свою игру, свое оружие и то, как управлять своими эмоциями. — Если я сравню себя с тем, что было два года назад или пять лет назад, то это будут совершенно два разных игрока.
В обновленном 11 ноября 2024 года рейтинге Арина набрала 9416 баллов, а Ига — 8370. А ведь после Уимблдона, который Арина пропустила из-за травмы, Соболенко уступала Свентек 4224 очка.
— Последовательность и преодоление некоторых сложных ситуаций, — так кратко Соболенко охарактеризовала свой взлет.
Как тут не вспомнить о гибели Константина Кольцова, с которым Арину связывали продолжительные романтические отношения.
Пришло время наслаждения. Фото: социальные сети WTA.
Мы еще поговорим подробней о том, как Соболенко провела сезон, но чисто по теннисным результатам она превзошла себя образца-2023. Главное — Арина взяла новые высоты и титулы.
После поражения от Гауфф в полуфинале итогового турнира она не в лучшем, конечно, настроении отвечала на вопросы журналистов.
Но сказала главное — ей не о чем жалеть:
— Я многого добилась в этом сезоне, и места разочарованиям нет. Я должна гордиться собой. Я выиграла два турнира «Большого шлема». Я закончила год первой ракеткой мира, как и хотела в прошлом году, но тогда мне это не удалось. Мне нужно взглянуть на этот год шире.
Ранее мы писали, что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Коко Гауфф в полуфинале итогового турнира WTA: «Ей просто повезло».