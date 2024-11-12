Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют

«В этом году мы отремонтировали 10 дворовых территорий на деньги, которые нам предоставляются по соглашению с правительством Москвы. Дополнительно заканчиваются работы по трем дворам на Балаклавской, Бела Куна и Героев Сталинграда, благоустройство будет закончено до конца года», — сообщил мэр города.
Напомнил он и о завершении работ в Екатерининском парке. В следующем году планируется благоустройство Детского парка, за который проголосовали жители города. Работы в нем будут проводиться по программе «Формирование комфортной городской среды».
«В следующем году будем также благоустраивать парк Шевченко. И ведем работы по проектированию аллеи погибшим воинам специальной военной операции на кладбище “Абдал”, где находится захоронение. Потом будем изыскивать средства на производство строительно-монтажных работ», — поделился Михаил Афанасьев.
Кроме того, он обратил внимание не необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок. Нет, по его словам, никакого общественного пространства и в районе улиц Ковыльной, Николаевской, а потребность в нем есть. Сейчас смотрят, как это возможно сделать с учетом наличия на этой территории рисков подтопления.
«Необходимо сделать сквер Дыбенко в самом центре города, и точечные небольшие пространства. В районе Студгородка улица Радищева — вокруг озера необходимо благоустройство», — отметил глава администрации Симферополя.
Благоустройство, по словам Михаила Афанасьева, необходимо и городским лесам в районе улицы Балаклавской, Аральской. При этом оно будет совершенно иным, не связанным с капитальным строительством. Это будут прогулочные зоны: зоны чистого воздуха и здорового образа жизни.
Обновленный парк культуры и отдыха «Екатерининский сад» открыли в Симферополе в октябре. Здесь специалисты обустроили поле для спортивных игр, заасфальтировали подъездные пути, уложили плитку и установили новую ротонду.