Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют

Кроме того, он обратил внимание не необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок. Нет, по его словам, никакого общественного пространства и в районе улиц Ковыльной, Николаевской, а потребность в нем есть. Сейчас смотрят, как это возможно сделать с учетом наличия на этой территории рисков подтопления.