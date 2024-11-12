«Замощение важнее эстетики»: Дятлова объяснила, почему на некоторых улицах после ремонта посреди тротуаров остаются столбы

«Всегда возникает вопрос: либо уйти в длинное проектирование, реконструкцию, либо сделать сейчас. Мы для себя в этой точке выбрали решение, что замощение пока важнее эстетической приглядности. Мы находимся не на Ленинском проспекте! Вот там доминирующую роль играет архитектор, который говорит убирать опоры. Разные подходы к разным участкам города».