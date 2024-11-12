«Замощение важнее эстетики»: Дятлова объяснила, почему на некоторых улицах после ремонта посреди тротуаров остаются столбы

На некоторых улицах в Калининграде посреди тротуаров остаются после ремонта столбы. Переносить коммуникации не будут, хотя это препятствует движению пешеходов. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания.
Чтобы поменять местоположение опоры, например, даже на маленькой улице Добролюбова, необходимо много времени и средств: просто взять и сдвинуть столб на несколько метров не получится, нужно заказывать проект переноса сетей.
«Всегда возникает вопрос: либо уйти в длинное проектирование, реконструкцию, либо сделать сейчас. Мы для себя в этой точке выбрали решение, что замощение пока важнее эстетической приглядности. Мы находимся не на Ленинском проспекте! Вот там доминирующую роль играет архитектор, который говорит убирать опоры. Разные подходы к разным участкам города».
Сити-менеджер рассказала, как специально завела губернатора на улицу без тротуаров.