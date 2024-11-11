В РФ в 2025 году представят несколько 50-кубитных квантовых компьютеров

«У нас протокольные измерения уже были, он (квантовый компьютер — прим. ТАСС) заработал. Я думаю, более широкой общественности мы будем представлять его в начале следующего года. По нашим планам, в конце года будет не один, а несколько квантовых компьютеров объемом 50 или даже чуть больше кубитов», — сказал собеседник агентства.