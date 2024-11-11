В РФ в 2025 году представят несколько 50-кубитных квантовых компьютеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Несколько 50-кубитных квантовых компьютеров на разных платформах представят в России в 2025 году, сообщил ТАСС на «Квантовой неделе» в нижегородском Университете Лобачевского советник гендиректора госкорпорации «Росатом», сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.
«У нас протокольные измерения уже были, он (квантовый компьютер — прим. ТАСС) заработал. Я думаю, более широкой общественности мы будем представлять его в начале следующего года. По нашим планам, в конце года будет не один, а несколько квантовых компьютеров объемом 50 или даже чуть больше кубитов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, они будут отличаться тем, на какой платформе сделаны, один из компьютеров, к примеру, на ионах. «Никто не знает, какая технология квантовых компьютеров победит, из чего будет сделан квантовый компьютер. Есть несколько ведущих платформ, где-то больше связанность, где-то — качество, где-то задел для будущего масштабирования больше», — объяснил Юнусов.
По его словам, ученые рассчитывают к 2030 году увидеть полезность квантового компьютера. «Если хотя бы один квантовый компьютер решит хотя бы одну задачу лучше суперкомпьютера — мы большие молодцы, это очень сложно», — добавил сооснователь Российского квантового центра.
«Квантовая неделя» проходит в Нижнем Новгороде с 11 по 15 ноября. Мероприятие, проводимое на разных площадках города, включает в себя открытые просветительские лекции, образовательные мероприятия для школьников, в том числе экскурсии в научные лаборатории, программу повышения квалификации для нижегородских учителей физики, а также II Всероссийский квантовый хакатон для студентов, аспирантов и молодых ученых.