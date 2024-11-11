Гол Заседы принес «Авангарду» победу дома над СКА в «гоночном» матче

Оставался третий период, где скорее у «Авангарда» было больше шансов забить еще раз, чем у СКА сравнять счет. И вроде не сказать, что гости не старались. Но как-то очень часто наши игроки обрубали их атаки в самом начале. Самое опасное положение было только из-за штрафа Буше, почти притянутого арбитрами за уши, в последние две минуты основного времени. СКА получил большинство и без вратаря бросил на штурм своих шестерых сильнейших. И даже тут не забил. Не доиграв 0,5 секунды до сирены, однако гости получили еще одно придуманное большинство, да и к тому же им открутили на часах время — в итоге дав 1,4 секунды, но без толку. Итого 2:1, победа Омска. Очень тяжелая. Далее омичи дома сыграют 13 ноября против московского «Динамо».