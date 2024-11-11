Гол Заседы принес «Авангарду» победу дома над СКА в «гоночном» матче

«Авангард» одолел питерский СКА. Голы забили Рид Буше и Матвей Заседа. У данного матча снова была тематическая концепция — на сей раз гоночная (видимо, обусловленная и общим спонсором, имеющим отношение к автомаслам как производитель). Видео на медиакубе, игры ведущего со зрителями — в тему автогонок здесь было это и не только.
В первом периоде омичи повели 2:0, хотя и не сразу. До того стоило отметить момент у Яремчука, который, оказавшись у пустого угла ворот СКА, увы, не смог, подхватить шайбу, которая катилась мимо него в в общем-то не очень быстро. Забил сначала Рид Буше, когда на 11-й минуте ему пасовали Рейнгардт и, а сам он успешно исполнил дальний бросок с угла, близкого к прямому. 2:0 же вскоре стало после гола новичка омского клуба Матвея Заседы — причём он бросал почти с той же точки, что и Буше, и по тому же правому для себя флангу.
Под конец отрезка у хозяев схватил удаление Дамир Шарипзянов, но «ястребы» сумели отбиться и здесь, и в начале второго периода. В целом же во второй трети игры питерцы отквитали таки один гол, но не более. Забил у них Валентин Зыков с передачи Глотова в еще одном большинстве.
Оставался третий период, где скорее у «Авангарда» было больше шансов забить еще раз, чем у СКА сравнять счет. И вроде не сказать, что гости не старались. Но как-то очень часто наши игроки обрубали их атаки в самом начале. Самое опасное положение было только из-за штрафа Буше, почти притянутого арбитрами за уши, в последние две минуты основного времени. СКА получил большинство и без вратаря бросил на штурм своих шестерых сильнейших. И даже тут не забил. Не доиграв 0,5 секунды до сирены, однако гости получили еще одно придуманное большинство, да и к тому же им открутили на часах время — в итоге дав 1,4 секунды, но без толку. Итого 2:1, победа Омска. Очень тяжелая. Далее омичи дома сыграют 13 ноября против московского «Динамо».