Олбани
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском районе заметили стаю из 50 пеликанов

На реке Мокрый Кагальник большая стая пеликанов сделала остановку перед отправкой в Африку.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе было замечено редкое природное явление. Недалеко от хутора Береговой стая пеликанов остановилась на отдых. Об этом сообщил глава администрации Азовского района Александр Палатный.

Как говорится в сообщении, пеликанов во время перелета в Африку застал ураган. Поэтому птицы решили переждать непогоду в богатой рыбой реке Азовского района.

В стае, которая остановилась возле реки Мокрый Кагальник, люди насчитали около 50 пеликанов. Особенно хорошо пернатых видно с трассы Азов — Ейск.