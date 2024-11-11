В Азовском районе заметили стаю из 50 пеликанов

В Азовском районе было замечено редкое природное явление. Недалеко от хутора Береговой стая пеликанов остановилась на отдых. Об этом сообщил глава администрации Азовского района Александр Палатный.
Как говорится в сообщении, пеликанов во время перелета в Африку застал ураган. Поэтому птицы решили переждать непогоду в богатой рыбой реке Азовского района.
В стае, которая остановилась возле реки Мокрый Кагальник, люди насчитали около 50 пеликанов. Особенно хорошо пернатых видно с трассы Азов — Ейск.