В Ростове по инициативе донского парламента провели концерт русской духовной музыки

В Ростове впервые в рамках XXIX Димитриевских образовательных чтений прошел фестиваль русской духовной музыки. Инициатором проведения концерта стал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
КОНЦЕРТЫ СТАНУТ ЕЖЕГОДНЫМИ.
— Инициатива проведения концерта по духовной музыке принадлежит Александру Ищенко. Все чтения, которые мы проводили в свое время и здесь, и в Москве, были, конечно, в большей степени сосредоточены на вопросах педагогики. Вопросам культуры уделялось внимание, но не настолько, — сказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. — И вот Александр Валентинович внес совершенно замечательную инициативу, что мы должны говорить о воспитании людей не только языком педагогических текстов, но и языком культуры.
Также Владыко подчеркнул, что Димитриевские чтения — это не закостенелое, а постоянно развивающееся, динамичное явление.
Александр Ищенко и митрополит Меркурий договорились, что такие концерты станут ежегодными.
В самом начале концерта мужской хор исполнил свою уникальную интерпретацию Гимна Ростовской области. Александр Ищенко отметил, что теперь именно с ее исполнения будут начинаться заседания Заксобарания.
ГЛАВНОЕ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ СОБЫТИЕ НА ДОНУ.
— Димитриевские чтения — это главное духовно-просветительское событие на Дону, которое ежегодно происходит в конце осени. И их формат правильный, оправданный, — отметил Александр Ищенко. — Это всегда диалог, разговор, дискуссия, где-то может быть спор. Это обсуждение тем, которые объединяют и Церковь, и общество. Это проблемы, которые волнуют и священников, и депутатский корпус, и руководителей областных, местных органов власти.
Очевидно, продолжил спикер донского парламента, что говорить о духовно-нравственных проблемах всегда непросто, потому что у людей и мнения разные, и проблемы видятся по-разному. Но есть вещи, которые нас всегда объединяют.
— Одной из таких вещей является музыка. Когда мы слушаем музыку, мы молчим, мы внимаем, мы думаем, мы мечтаем. И идея проведения концерта была связана как раз с темой поиска Бога и смысла жизни в творчестве великих русских композиторов. Наверное, мало какая музыкальная школа дала миру столько великих композиторов, которые искали Бога и нашли Его в своих произведениях.
ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО СОВРЕМЕННИКУ.
Александр Ищенко считает, что для того, чтобы современнику было зримо понятно, как 100−200 лет назад размышляли наши предки о смысле жизни, о том, что важно, о том, что вторично, нужно услышать ту музыку, которую передали великие предки.
— Что может быть лучше, чем услышать голос Всевышнего через ноты русских классиков. Мне кажется, сегодняшний концерт дает возможность прикоснуться всем участникам Димитриевских чтений к этой очень важной и объединяющей нас стороне творчества — музыкальной. Наш великий современник, музыкант Владимир Спиваков сказал: «В музыке есть все, что есть в космосе, все, что есть в религии, все, что есть в жизни». Что еще можно к этому добавить?