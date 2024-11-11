В Ростове по инициативе донского парламента провели концерт русской духовной музыки

— Что может быть лучше, чем услышать голос Всевышнего через ноты русских классиков. Мне кажется, сегодняшний концерт дает возможность прикоснуться всем участникам Димитриевских чтений к этой очень важной и объединяющей нас стороне творчества — музыкальной. Наш великий современник, музыкант Владимир Спиваков сказал: «В музыке есть все, что есть в космосе, все, что есть в религии, все, что есть в жизни». Что еще можно к этому добавить?