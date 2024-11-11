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Жители Уфы смогут бесплатно заниматься в новом Дворце борьбы

Занятия там будут как платными, так и бесплатными.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, будут ли бесплатные секции в недавно открытом Дворце спорта в Уфе. Как рассказали в республиканском Минспорта, в спортивном учреждении откроются как платные, так и бесплатные занятия.

— Стоимость платных занятий определяют те организации, которые будут проводить тренировки во Дворце на арендной основе по договору, но и бесплатные занятия они тоже должны проводить, — объяснили в ведомстве.

Для подробной информации в министерстве посоветовали звонить напрямую во Дворец, так как его сайт пока в разработке. Он начнет функционировать после 18 ноября.

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