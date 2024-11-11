Хинштейн: релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в РФ

«Я думаю, что там, где подтверждена антигосударственная деятельность того или иного персонажа, я имею в виду, что в первую очередь у человека, у которого есть какие-то дополнительные доходы, связанные с лицензиями, с какими-то авторскими правами, надо изымать доходы. Это должно быть принудительное перечисление предполагаемых, полагающихся доходов не на личные счета за рубеж этого товарища, а на счет Промсвязьбанка. Чтобы еще нужно было потом доходы от этих поступлений использовать в интересах специальной военной операции. Направлять доходы участникам СВО, на обмундирование, амуницию», — заявил депутат.