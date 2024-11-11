Спрос на кадры в Ростовской области в 2024 году увеличился на 9%

По результатам еще одного опроса, проведенного на платформе, выяснилось, что в условиях нехватки кадров 74% жителей Южного федерального округа получали предложения трудоустройства на другое место, когда они уже работали. При этом 54% респондентов рассказали о том, что на новом месте им предложили более высокую зарплату. 27% опрошенных обещали при переходе гибкий и комфортный график, а 18% — повышение в должности.