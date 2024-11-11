Спрос на кадры в Ростовской области в 2024 году увеличился на 9%

Современный рынок занятости характеризуется минимальным уровнем безработицы и доступностью для кандидатов большого выбора вакансий. Так, в третьем квартале 2024 года спрос на кадры в Ростовской области увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Одним из факторов привлечения кандидатов остается повышение зарплатных предложений. В Ростовской области в третьем квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для новых сотрудников достигла 79 017 рублей в месяц по графику «Полный день». Год к году увеличение размера зарплатных предложений составило +16%. Но работодатели также начали применять и другие методы для привлечения и удержания персонала — системы корпоративных льгот, обучение за счет компании и т.п.
Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами платформы. Фото: предоставлено Авито Работа.
Большой популярностью среди всех участников рынка труда пользуется подработка. По данным опроса, проведенного Авито Работой среди жителей ЮФО, 55% респондентов хотя бы один раз подрабатывали за последний год. Интерес к частичной занятости проявили 34% кандидатов, а к временной подработке — 22%.
— Еще один тренд современного рынка занятости — ускорение процессов найма персонала и поиска вакансий, чему способствуют цифровизация и различные автоматические инструменты, которые предлагают джоб-платформы. По нашим данным, 98% жителей ЮФО, искавших работу за последний год, делали это в режиме онлайн, — прокомментировала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.
По результатам еще одного опроса, проведенного на платформе, выяснилось, что в условиях нехватки кадров 74% жителей Южного федерального округа получали предложения трудоустройства на другое место, когда они уже работали. При этом 54% респондентов рассказали о том, что на новом месте им предложили более высокую зарплату. 27% опрошенных обещали при переходе гибкий и комфортный график, а 18% — повышение в должности.
Также работодатели все активнее работают с молодыми специалистами. Так, число вакансий в Ростове с пометкой «Для студентов» увеличилось на 47%, а средняя предлагаемая зарплата составила 63 629 рублей в месяц.