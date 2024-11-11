Олбани
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хип-хоп-артист Снуп Догг и will.i.am озвучат мультфильм «Пьер ястреб-голубь»

Рэперы Снуп Догг и will.i.am примут участие в озвучке анимационной картины «Пьер ястреб-голубь» от компаний Exodus Film Group, Toonz Media Group и JAKM3N Productions.

Источник: Звук

Рэперы Снуп Догг и will.i.am примут участие в озвучке анимационной картины «Пьер ястреб-голубь» от компаний Exodus Film Group, Toonz Media Group и JAKM3N Productions.

По сюжету мультфильма Пьер, гибрид голубя и ястреба, пытается найти свое место между двумя мирами, передает Variety. В проекте также заняты актеры Джейсон Айзекс (Люциус Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере) и Вупи Голдберг, комик Расселл Питерс и другие звезды.

Ранее стало известно, что Снуп Догг, Эминем, Ice Spice и Juice WRLD появятся в онлайн-игре Fortnite.