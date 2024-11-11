Хип-хоп-артист Снуп Догг и will.i.am озвучат мультфильм «Пьер ястреб-голубь»

По сюжету мультфильма Пьер, гибрид голубя и ястреба, пытается найти свое место между двумя мирами, передает Variety. В проекте также заняты актеры Джейсон Айзекс (Люциус Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере) и Вупи Голдберг, комик Расселл Питерс и другие звезды.