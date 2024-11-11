Рождественский пост — это важный период для православных христиан, который предшествует празднованию Рождества. Традиции и правила, которые принято соблюдать в пост, помогают верующим подготовиться к празднику. Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2024—2025 годах, какова его история и значение, что можно и нельзя делать в этот период — в материале «Газеты.Ru».