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Дело о смерти инвалида после избиения на Дону дошло до Бастрыкина

В Ростовской области мужчина с тупой травмой живота скончался в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту смерти инвалида. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Как сообщили в ведомстве, в августе 23-летний житель Сальского района был госпитализирован с тупой травмой живота. Однако вскоре мужчина скончался. Известно, что покойный был инвалидом.

Сейчас донские следователи расследуют уголовное дело, устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут виновных.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.