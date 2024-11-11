Дело о смерти инвалида после избиения на Дону дошло до Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту смерти инвалида. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
Как сообщили в ведомстве, в августе 23-летний житель Сальского района был госпитализирован с тупой травмой живота. Однако вскоре мужчина скончался. Известно, что покойный был инвалидом.
Сейчас донские следователи расследуют уголовное дело, устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут виновных.
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.