В Башкирии подешевел черный чай

В Башкирии снизились цены на несколько повседневных продуктов. Так, например, за неделю больше всего подешевел черный чай. Стоимость килограмма листьев упало на 1,9% и теперь он стоит 1,1 тысяча рублей.
На втором месте оказался шлифованный рис. Стоимость крупы снизилась за неделю на 1,42%. Сейчас она стоит 112,58 рубля за килограмм.
Подешевел и сахар-песок. Теперь его можно купить за 67,10 рублей за кило (-1,23%).
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