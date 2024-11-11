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В Башкирии подешевел черный чай

В Башкирии заметно подешевели несколько продуктов питания.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии снизились цены на несколько повседневных продуктов. Так, например, за неделю больше всего подешевел черный чай. Стоимость килограмма листьев упало на 1,9% и теперь он стоит 1,1 тысяча рублей.

На втором месте оказался шлифованный рис. Стоимость крупы снизилась за неделю на 1,42%. Сейчас она стоит 112,58 рубля за килограмм.

Подешевел и сахар-песок. Теперь его можно купить за 67,10 рублей за кило (-1,23%).

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