«Предложили расписку, что претензий заранее не имею»: Женщина из Донецка решилась рожать с двумя пороками сердца в Ростове

Если обычно женщины с самого начала беременности уже знают, в каком роддоме, даже — у какого врача будет рожать, то 24-летней Ольге из Донецка (ДНР) оказалось непросто. Доктора рекомендовали пациентке с двумя пороками сердца найти специализированное медицинское учреждение, ведь это непростое испытание в родзале, причем для всех.
Но в Ростове этой ответственности не побоялись и помогли появиться на свет славной дочурке. А на роды, отпросившись в отпуск, приехал супруг — участник специальной военной операции.
МУЖ С ТОВАРИЩАМИ ВЫНЕС С ПОЛЯ БОЯ СОТНЮ ЧЕЛОВЕК.
Алексей — из Горловки, Ольга — из Донецка. Обоим — по 24 года. Он — вырос в детдоме, у нее — рано умерла мама, девочку воспитывали отец с его новой супругой. Муж — выпускник ростовского медколледжа, жена — детский психолог. Оба — привыкшие к прилетам и к тому, что в домах месяцами может не быть воды и света.
— Сейчас стало гораздо спокойнее. Линия фронта от нас отодвинулась, — поделилась Ольга.
Дочурка появилась на свет за час и 55 минут. Алексей БУЛАТОВ.
И это во многом заслуга мужа. Сначала добровольцем он отправился на СВО в 2022 году, но после ранения его отправили домой. Однако мужчина все равно вернулся на передовую уже по контракту. И теперь в должности военного фельдшера выносит с поля боя раненых и стабилизирует их для передачи в прифронтовой госпиталь.
— Мы с Олей верующие люди. И считаем, что жизнь человека, конечно, отнять легче, чем спасти. Но мой путь — второй, — делится Алексей, награжденный Георгиевским крестом. — Мы с командой парней работаем со штурмовыми группами. Только за полгода участия в авдеевской кампании вынесли с поля боя порядка 100 человек.
ОПЕРИРОВАЛИ В МОСКВЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ.
Супруги вместе уже шесть лет. И Алексей непременно хотел держать любимую за руку, когда на свет появится их малышка. Но до этого волнительного момента будущей маме пришлось очень много переживать. Дело в том, что Ольга родилась с двумя (!) пороками сердца.
Алексей держал Ольгу за руку, когда на свет появилась малышка Наташа. Фото: пресс-служба РостГМУ.
— Один в шесть лет успешно прооперировали в Москве — убрали стеноз легочной артерии, а следующее вмешательство было в Нью-Йорке по какой-то квоте: там должны были убрать дефект межжелудочковой перегородки с помощью окклюдера — специальной заплатки, — вспоминает молодая женщина. — Но это вызвало сердечную недостаточность, и его сняли, а порок остался. Сказали, что неоперабельный, но и лекарств принимать не требуется.
Несколько лет Ольга и Алексей решались стать родителями.
— Советовалась с кардиологом по поводу беременности — разрешение получила. И носила дочурку идеально — ни отеков, ни давления, набор веса — минимальный.
Но чем ближе была предварительная дата родов первенца, тем беспокойнее становилась будущая мамочка.
— В роддоме мне предложили написать расписку, что из-за пороков сердца никаких претензий к врачам заранее не имею. Мне стало не по себе. И я решила, что буду рожать там, где с меня никто не потребует никаких расписок. Почитала отзывы в интернете и отправилась в Ростов, в научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии.
ДОЧЕНЬКА РОДИЛАСЬ ЗА ДВА ЧАСА.
— Решила так: если даже там с меня расписку потребуют, поеду домой.
Но в медучреждении из регистратуры поликлиники ее сразу отправили в родильное отделение, к заведующему.
— Беременность у пациентки была нормальная, но с такой сердечной патологией просто нельзя рожать естественным путем, — рассказывает заведующий родильным отделением клиники НИИАП РостГМУ Георгий Смолянинов. — И, конечно, риски исключать нельзя. Но женщина в таком состоянии все тонко чувствует. Поэтому мы ее сразу успокоили, сказали, что никаких расписок нам писать не надо. Пороки сердца компенсированы, во время беременности она обходилась без дополнительных препаратов. Прогноз — категорически оптимистичный.
Молодой папа помогает маме ухаживать за дочуркой после операции. Фото: пресс-служба РостГМУ.
Наши специалисты, в том числе — кардиохирурги, изучили все обследования женщины и пришли к выводу, что смогут помочь пациентке. На сроке в 37 недель беременности Ольга легла на сохранение.
— Кардиологи запретили пациентке роды естественным путем, потому что это всегда огромная нагрузка на сердце. Значит, нужно было исключить потужной период и родовую деятельность. То есть — провести операцию кесарево сечение, — прокомментировали врачи института.
— В 38 недель я почувствовала предвестники схваток, сказала дежурному врачу, и меня сразу спустили в операционную. Все делалось очень быстро и организованно, — вспоминает Ольга. — Схватки начались в 7:30 утра, а в 9:25 уже родилась моя доченька. Я так рада, что в Ростове нам с малышкой помогли!
ПАПА НЕ ОТХОДИТ ОТ МАЛЫШКИ.
В родзале врачи постоянно следили на мониторе за ЭКГ и другими функциями организма. Наготове был реаниматолог. В любой момент при необходимости могли подключиться специалисты кардиохирурги. Но дополнительная помощь не понадобилась — операция прошла стандартно.
— Мне кажется, сердце даже не поняло, что случилось. Все с ним хорошо. Тяжело, конечно, восстанавливаться после операции. Но десять дней со мной будет муж, ему дали отпуск.
Молодые родители подарили врачам розу, «выросшую» из разорвавшегося снаряда. Фото: пресс-служба РостГМУ.
Во время родов Алексей держал любимую за руку и был свидетелем появления дочки на свет. Не побоялся помогать жене с крохой, поддерживал, когда она начала садиться после операции, а потом потихоньку ходить. Сам он не отходит от дочурки Наташеньки, не может на нее налюбоваться.
После выписки молодые родители отправятся в Донецк.
— Город уже не бомбят. Но тут уже не угадаешь: сегодня все хорошо, а завтра куда-нибудь беспилотник прилетит. Но я не оставлю супруга и не уеду куда-нибудь в другой город. Я за мужем — везде.
А перед выпиской супруги подарили врачам на память трогательный подарок — розу, «выросшую» из разорвавшегося снаряда.