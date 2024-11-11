«Предложили расписку, что претензий заранее не имею»: Женщина из Донецка решилась рожать с двумя пороками сердца в Ростове

И это во многом заслуга мужа. Сначала добровольцем он отправился на СВО в 2022 году, но после ранения его отправили домой. Однако мужчина все равно вернулся на передовую уже по контракту. И теперь в должности военного фельдшера выносит с поля боя раненых и стабилизирует их для передачи в прифронтовой госпиталь.