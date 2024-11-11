В правительстве Иркутской области обсудили нормы потребления электроэнергии

В Иркутске прошло заседание рабочей группы в составе штаба по предотвращению дефицита электроэнергии в Приангарье. Под председательством председателя правительства региона Константина Зайцева собрались очно и по видеоконференцсвязи депутаты Госдумы от региона, сенаторы, депутаты Заксобрания, представители областного правительства, науки, руководство компаний, связанных с энергетикой, ФАС, службы по тарифам, муниципалитетов, почетные граждане. Повод — вышедшее 1 ноября постановление федерального правительства о введении с нового года общих для всей страны норм энергопотребления. Данный документ предусматривает первый, «льготный» порог в пределах 3900 кВт/ч в месяц при наличии дифференцированного тарифа. Соответственно, под действие постановление попадает и Иркутская область.
По общему мнению, устанавливаемые нормы не учитывают особенностей нашего региона, как климатических, так и инфраструктурных, поскольку большая часть частных жилых домов не имеет доступа к альтернативным источникам тепла. В первую очередь речь идет об относительно недорогом газовом отоплении. В то время как массовый переход на отопление дровами или углем может негативно сказаться на экологической обстановке.
— Такие тарифы для жителей Иркутской области, на мой взгляд, не подъёмны и, к тому же, останавливают развитие региона, индивидуальное жилищное строительство, — считает Константин Зайцев.
В результате долгого обсуждения было выработано несколько предложений о внесении изменений в указанное постановление правительства РФ. Первое: в регионах, газифицированных менее, чем на 70% (к каким относится в Приангарье), установить верхний предел первого «льготного» периода на уровне 9000 кВт/ч в месяц. Второе — ввести погодовую норму, которая будет равняться 46800 кВт/ч, чтобы потребители могли сами определить, когда им удобнее экономить. Третье — разделить нормы на летний и зимний периоды.
Первые шаги для изменения норм уже предприняты: губернатор Приангарья Игорь Кобзев направил письма с просьбой увеличить диапазон первой зоны до 9000 кВт/ч в месяц Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину письмо. Такие же обращения были отправлены в адрес полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.
В ходе заседания особое внимание обратили на предложение эксгубернатора и почетного гражданина Иркутской области Бориса Говорина: регионы Сибирского федерального округа должны обратиться к федеральным властям с единой позицией, тогда такая инициатива имеет больше шансов быть принятой. Поэтому было решено организовать обсуждение этого вопроса в Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».