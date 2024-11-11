В правительстве Иркутской области обсудили нормы потребления электроэнергии

В результате долгого обсуждения было выработано несколько предложений о внесении изменений в указанное постановление правительства РФ. Первое: в регионах, газифицированных менее, чем на 70% (к каким относится в Приангарье), установить верхний предел первого «льготного» периода на уровне 9000 кВт/ч в месяц. Второе — ввести погодовую норму, которая будет равняться 46800 кВт/ч, чтобы потребители могли сами определить, когда им удобнее экономить. Третье — разделить нормы на летний и зимний периоды.