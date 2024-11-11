Астрономы усомнились, что магнитное поле Урана обладает необычной структурой

Ученые выяснили, что все эти необычные особенности магнитного поля Урана возникли в данных в результате того, что «Вояджер-2» сблизился с планетой в тот момент времени, когда ее магнитосфера взаимодействовала с необычно мощным потоком солнечного ветра. В пользу этого свидетельствует то, что плотность и давление плазмы за бортом «Вояджера-2» начали быстро расти еще за два дня до сближения с Ураном, и к моменту встречи с планетой эти показатели стали выше нормы в 18−23 раза.