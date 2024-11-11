Стартаперы намерены производить остродефицитную импортозамещающую оптику

Прибор также используется в медицине для оптического исследования биоматериалов, например, ДНК, а также в системах оптической криптографии при шифровании оптического сигнала. Однако, как подчеркнул Тойкка, такие приборы чрезвычайно дефицитны. Они находятся под санкциями, но и сами эти зарубежные аналоги далеки от идеала.