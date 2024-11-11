Стартаперы намерены производить остродефицитную импортозамещающую оптику

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Молодые физики из Санкт-Петербурга, создатели университетского стартапа, намерены развернуть мелкосерийное производство дефицитных оптических компонентов для оптоэлектроники, биомедицины и защиты информации. Об этом сообщил на III Всероссийском форуме технологического предпринимательства «Техпред 2024» руководитель проекта, аспирант университета ЛЭТИ и сотрудник Государственного оптического института им. С. И. Вавилова Андрей Тойкка.
«Прибор, которому посвящен наш проект, называется жидкокристаллическим вращателем плоскости поляризации. Он применяется в лазерных технологиях для перестройки параметров излучения. Это применимо в направлениях, начиная от прецизионной микрообработки материалов до обработки оптического сигнала в системах лазерного зондирования», — рассказал Тойкка ТАСС.
Прибор также используется в медицине для оптического исследования биоматериалов, например, ДНК, а также в системах оптической криптографии при шифровании оптического сигнала. Однако, как подчеркнул Тойкка, такие приборы чрезвычайно дефицитны. Они находятся под санкциями, но и сами эти зарубежные аналоги далеки от идеала.
«Мы изначально делаем наше устройство попроще, более адаптированным к широкому потреблению. Сверху и снизу расположены прозрачные подложки с нанесенными проводящими покрытиями, посередине слой с жидкими кристаллами. И самая большая проблема — как сделать так, чтобы жидкие кристаллы нужным образом сориентировались для получения необходимого отклика. Мы работаем и с жидкими кристаллами, и с покрытиями», — отметил Тойкка.
Свою аудиторию стартаперы рассматривают весьма широко применительно к научным и промышленным кругам и через пару лет рассчитывают выйти на оборот в 700−800 млн рублей.
О форуме и федеральном проекте.
III Всероссийский форум технологического предпринимательства «Техпред 2024» проходит в Москве 11−12 ноября. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году для раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства.
Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские «Точки кипения», акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям (ФСИ), фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ).