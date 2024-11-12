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Аксенов наградил лучших сотрудников МВД в Крыму

В Крыму вручили награды для лучших полицейских.

В честь Дня сотрудников органов внутренних дел в Крыму состоялось торжественное мероприятие. Оно прошло в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Самые лучшие сотрудники МВД получили государственные и ведомственные награды.

«В текущем году, благодаря высокому профессионализму сотрудников органов внутренних дел, удалось значительно сократить количество зарегистрированных убийств, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, грабежей, краж», — сообщили в МВД.

Церемония награждения состоялась при участии главы Крыма Сергея Аксенова, заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилла Степанова, первого заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым Андрея Козырева и руководителей силовых структур региона.