Аксенов наградил лучших сотрудников МВД в Крыму

Самые лучшие сотрудники МВД получили государственные и ведомственные награды.
«В текущем году, благодаря высокому профессионализму сотрудников органов внутренних дел, удалось значительно сократить количество зарегистрированных убийств, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, грабежей, краж», — сообщили в МВД.
Церемония награждения состоялась при участии главы Крыма Сергея Аксенова, заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилла Степанова, первого заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым Андрея Козырева и руководителей силовых структур региона.