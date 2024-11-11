РИА Новости: причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

Антон Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет. По данным журнала Star Hit, это произошло 9 ноября. Издание сообщило, что пресс-секретарю Shaman стало плохо, после чего его жена вызвала скорую, однако прибывшим на место медикам не удалось спасти мужчину. При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что супруга Коробкова-Землянского обнаружила его уже мертвым. Повреждений на теле не было.