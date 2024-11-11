В Ростове произошла авария на высоковольтной линии

В Ростове на улице 45-линия произошла аварийная ситуация на высоковольтной линии. После чего произошел пожар. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
В результате порыва произошло отключение электричества на улице Советской, с 1 по 45 Линии. Обесточенной оказалась и часть 40-летия Победы. Всего без света, по словам Алексея Логвиненко, остались около десяти тысяч человек.
— По моему поручению на место аварии выехал мой заместитель по ЖКХ, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
После того, как горение будет ликвидировано, специалисты приступят к ремонтным работам.