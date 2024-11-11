Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове произошла авария на высоковольтной линии

Из-за пожара на высоковольтной линии в Пролетарском районе без света остались 10 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на улице 45-линия произошла аварийная ситуация на высоковольтной линии. После чего произошел пожар. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В результате порыва произошло отключение электричества на улице Советской, с 1 по 45 Линии. Обесточенной оказалась и часть 40-летия Победы. Всего без света, по словам Алексея Логвиненко, остались около десяти тысяч человек.

— По моему поручению на место аварии выехал мой заместитель по ЖКХ, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

После того, как горение будет ликвидировано, специалисты приступят к ремонтным работам.