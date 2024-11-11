Профсоюзы нашли гнилые клементины в магазине и добились ответа от его руководства

Минское городское объединение профсоюзов провело 11 ноября общественную приемную. Она касалась цен, качества и наличия товаров в магазинах столицы. Один из вопросов, как пишет агентство «Минск-новости», касался того, что в одном из магазинов продавали гнилые клементины. Правда, стоили они аж 7,49 рубля за кило.
О факте продаже такого товара специалистам столичного профсоюза сообщила жительница Ленинского района. За ее обращением последовала выездная проверка объекта торговли, причем некачественный товар сфотографировали. Данные, которые подтверждали нарушение правил торговли относительно продажи испорченных продуктов, направили в головной офис.
В ответе представитель магазина сообщил, что было сделано: после просмотра записей видеокамер с сотрудниками провели разъяснительную беседу. Нарушения, сказано в ответе магазина, устранены.
Также профсоюзы объяснили пенсионерке цену более 9 рублей на шоколад «Любимая Аленка».
А Белстат сообщил, что соотношение доходов 20% наиболее обеспеченных белорусов превышает доходы 20% наименее обеспеченных в четыре раза.
Еще белорусский биолог назвала три критических возраста для человека (здесь подробнее) и три простых эффективных способа, как тренировать мозг (подробнее здесь).
Кстати, в Национальном художественном музее Беларуси рассказали о судьбе шедевров, похищенных фашистами во время Великой Отечественной войны: «Картины вырезали ножами и увозили».