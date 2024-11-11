Профсоюзы нашли гнилые клементины в магазине и добились ответа от его руководства

Минское городское объединение профсоюзов провело 11 ноября общественную приемную. Она касалась цен, качества и наличия товаров в магазинах столицы. Один из вопросов, как пишет агентство «Минск-новости», касался того, что в одном из магазинов продавали гнилые клементины. Правда, стоили они аж 7,49 рубля за кило.