В Ростове десяти тысячам человек вернули свет

Напомним, авария произошла на высоковольтной линии на улице 45-линия. После чего началось возгорание. Без электричества осталось около десяти тысяч ростовчан. На место прибыли пожарные, которые стали ликвидировать пламя, а ремонтные бригады занялись переподключение абонентов на резервные линии.