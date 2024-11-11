В Ростове десяти тысячам человек вернули свет

Десяти тысячам человек вернули свет после аварии на высоковольтной линии в Пролетарском районе Ростова. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Работы на поврежденной линии будут продолжаться до полного восстановления.
Напомним, авария произошла на высоковольтной линии на улице 45-линия. После чего началось возгорание. Без электричества осталось около десяти тысяч ростовчан. На место прибыли пожарные, которые стали ликвидировать пламя, а ремонтные бригады занялись переподключение абонентов на резервные линии.