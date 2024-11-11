Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове десяти тысячам человек вернули свет

После аварии в Пролетарском районе Ростова всех абонентов подключили к электричеству.

Источник: Комсомольская правда

Десяти тысячам человек вернули свет после аварии на высоковольтной линии в Пролетарском районе Ростова. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Работы на поврежденной линии будут продолжаться до полного восстановления.

Напомним, авария произошла на высоковольтной линии на улице 45-линия. После чего началось возгорание. Без электричества осталось около десяти тысяч ростовчан. На место прибыли пожарные, которые стали ликвидировать пламя, а ремонтные бригады занялись переподключение абонентов на резервные линии.