Что можно и нельзя делать в Зиновьев день 12 ноября на Синичкин день

Запрещено обижать и прогонять птиц. Предки верили, что подобное может грозить большими проблемами. Не следует брать деньги взаймы. Считается, что это спровоцирует ссору с тем человеком, который их одолжил. Кроме того, не рекомендуется выбрасывать еду.