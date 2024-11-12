Что можно и нельзя делать в Зиновьев день 12 ноября на Синичкин день

Православная церковь 12 ноября вспоминает святого Зиновия. В народе принято отмечать Зиновьев день. Однако у праздника существует еще одно название — Синичкин день. Оно появилось из-за того, что в указанный день прилетают синицы.
Что нельзя делать 12 ноября.
Запрещено обижать и прогонять птиц. Предки верили, что подобное может грозить большими проблемами. Не следует брать деньги взаймы. Считается, что это спровоцирует ссору с тем человеком, который их одолжил. Кроме того, не рекомендуется выбрасывать еду.
Что можно делать 12 ноября.
По традиции, в указанный день ходили на рыбалку или охоту. Также предки верили, что если синица залетит во двор 12 ноября, то в доме будут достаток и счастье.
Согласно приметам, большое количество синиц указывает на похолодание. В том случае, если выпал снег в виде крупы, то ждали сильных морозов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».
Кстати, белоруска Арина Соболенко заработала миллион долларов на итоговом турнире в WTA.
Тем временем в Могилевской области глава товарищества собственников потратил деньги жильцов на грудь жене и любовнице.