«Приватизированная с выплатами на 40 лет квартира становится арендной». Власти Минска назвали случаи, когда государство может забрать обратно приватизированную квартиру

93% минских квартир было приватизировано к 2016 году. Большая часть из оставшихся 7% — люди, которые живут в квартирах, но решили приватизировать в рассрочку на 40 лет с единовременной выплатой 10% от оценочной стоимости квартиры и дальнейшими ежемесячными платежами (они зависят от дома, района и т.д.). Часть имеет низкий доход и другие проблемы, а это значит, что периодически с оплатой жировок и выплатной ежемесячного взноса за приватизацию у них возникают проблемы.