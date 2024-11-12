«Приватизированная с выплатами на 40 лет квартира становится арендной». Власти Минска назвали случаи, когда государство может забрать обратно приватизированную квартиру

93% минских квартир было приватизировано к 2016 году. Большая часть из оставшихся 7% — люди, которые живут в квартирах, но решили приватизировать в рассрочку на 40 лет с единовременной выплатой 10% от оценочной стоимости квартиры и дальнейшими ежемесячными платежами (они зависят от дома, района и т.д.). Часть имеет низкий доход и другие проблемы, а это значит, что периодически с оплатой жировок и выплатной ежемесячного взноса за приватизацию у них возникают проблемы.
Власти Минска назвали причину, когда аннулируют приватизацию с выплатами в течение 40 лет, и возвращают квартиру в государственную собственность. Такие случаи есть в каждом столичном районе.
Так, например, только в 2024 году и только в Ленинском районе Минска в суд было подано 7 исков о расторжении договора приватизации, из них три удовлетворены, два находятся на рассмотрении, и два сняты в связи с погашением долга, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на замглавы администрации Ленинского района Дарью Давидович.
Специалист отметила, что злостным должникам за приватизацию в рассрочку грозит изменение статуса квартиры, которая перестает быть собственностью гражданина и вновь становится государственной. А раз государственной, то значит автоматически арендной с необходимостью вносить ежемесячную плату за пользование таким жильем, а она намного выше платежей за приватизацию, растянутую на десятилетия.
Только Ленинский район Минска в 2024 году направил злостным неплательщикам за приватизацию в рассрочку 210 предупреждений о необходимости погасить задолженность и предупреждением, что в противном случае возможно расторжение договора приватизации. Многих приглашают на беседу в администрацию.
Ленинский район в 2024 также направили 44 уведомления с требованием оплатить задолженность в досудебном порядке. Кроме того, в суде рассматривались 13 исков о взыскании задолженности.
26 жителей Ленинского района, которые приватизируют квартиры в рассрочку, по последним данным имеют задолженность по оплате за три и более месяцев на сумму почти 8 тысяч рублей, в том числе свыше года числился долг в размере 5,3 тысячи рублей по 11 договорам приватизации.
Дарья Давидович отметила, что должников становится меньше. Так, в 2022 собственникам с просроченной задолженностью свыше трех месяцев направили более 300 уведомлений о погашении долга в добровольном порядке, на рассмотрении в суде находились 26 исков.
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