Восьмое чудо: сборы «Огнива» вплотную приблизились к миллиарду

Главная новинка недели — историческая мелодрама «Любовь Советского Союза» — заработала в дебютный уикенд 160 млн рублей и возглавила рейтинг российского кинопроката. Как отмечает профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика», этот показатель на 25% лучше, чем у приключенческого блокбастера Игоря Волошина «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове и на 13% выше, чем в начале 2024 года продемонстрировала военная драма «Воздух» Алексея Германа — младшего. Однако «Любовь Советского Союза» превосходила остальные релизы и по количеству сеансов. На счету мелодрамы в первый уикенд — 26,8 тыс. сеансов, что в 1,5 раза больше, чем у ближайшего конкурента — сказочного «Огнива».