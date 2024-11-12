Восьмое чудо: сборы «Огнива» вплотную приблизились к миллиарду

Заработав 160 млн рублей, масштабная историческая мелодрама «Любовь Советского Союза» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева стала лидером отечественного проката по итогам прошедшего уикенда. Следом идет сказка «Огниво», собравшая за выходные 125 млн рублей. Всего у ленты Александра Войтинского уже больше 990 млн рублей, и в ближайшие дни (если не часы) «Огниво» станет восьмым самым кассовым российским фильмом года. Продолжают уверенно держаться среди лидеров «Руки вверх!» и «Субстанция» — 46 млн и 39 млн за уикенд соответственно. «Известия» рассказывают об итогах отечественного проката в минувшие выходные.
«Любовь Советского Союза» покорила зрителей.
Главная новинка недели — историческая мелодрама «Любовь Советского Союза» — заработала в дебютный уикенд 160 млн рублей и возглавила рейтинг российского кинопроката. Как отмечает профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика», этот показатель на 25% лучше, чем у приключенческого блокбастера Игоря Волошина «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове и на 13% выше, чем в начале 2024 года продемонстрировала военная драма «Воздух» Алексея Германа — младшего. Однако «Любовь Советского Союза» превосходила остальные релизы и по количеству сеансов. На счету мелодрамы в первый уикенд — 26,8 тыс. сеансов, что в 1,5 раза больше, чем у ближайшего конкурента — сказочного «Огнива».
Фото: Первый канал.
Битва двух фильмов продолжилась и среди показателей по зрителям. «Любовь Советского Союза» в период с 7 по 10 ноября посмотрели 387 тыс. зрителей, этот результат больше результата «Огнива» всего на 37 тыс. При этом средние показатели посещаемости у вольной интерпретации сказки Ханса Кристиана Андерсена, которая идет в кинотеатрах уже третью неделю, выше, чем у лидера проката этой недели — 20 человек на сеансе против 14.
— «Любовь Советского Союза» отметилась мощной промокампанией, и она еще продолжается, фильм ждет хороший сарафан, — считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — За динамикой дальнейших результатов будем наблюдать. На конец осени стоит несколько крепких новинок, которые будут соревноваться между собой.
На третье место в рейтинге опустился музыкальный байопик «Руки вверх!». За прошедший уикенд картина Аскара Узабаева освоила 46,1 млн рублей. Несмотря на то что «Руки вверх!» сбавили в темпе по кассовым сборам, вместе с «Огнивом» они по-прежнему приближаются к миллиарду. Совокупные кассовые сборы «Огнива» составляют 992 млн рублей, у «Руки вверх!» — 896 млн рублей.
«Субстанция» — второй самый кассовый зарубежный релиз в РФ.
С пятой на четвертую строчку топа ЕАИС поднялся один из главных феноменов осеннего сезона в российском кинопрокате. «Субстанция» Корали Фаржа за уикенд заработала 39,6 млн рублей. Общие сборы ленты с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях превысили 460 млн рублей и подняли боди-хоррор на второе место в списке самых кассовых зарубежных фильмов, вышедших в России в 2024 году. На первом месте в этой категории продолжает уверенно находиться «Граф Монте-Кристо», в копилке экранизации романа Александра Дюма с Пьером Нинэ уже 544 млн рублей.
Третье место среди самых кассовых иностранных релизов года теперь занимает «Министерство неджентльменских дел». Боевик Гая Ричи заработал в России 445,8 млн рублей. Однако и «Субстанция», и «Граф Монте-Кристо» так же не сбавляют обороты в посещаемости. В среднем на сеансы этих фильмов ходят по 31−32 зрителя. Это самый высокий показатель в рейтинге ЕАИС.
Фото: A Good Story.
Лучшим иностранным релизом прошедшей недели стал постапокалиптический сай-фай-триллер «Хищные земли». Действие фильма Джорджа Нолфи разворачивается в мире, захваченном неуязвимыми монстрами. Главные роли исполнили Энтони Маки и Морена Баккарин. Фильм уже называют условным клоном «Тихого места» Джона Красински. И не только из-за схожего сюжета. К созданию обеих картин приложил руку продюсер Брэд Фуллер. Новый триллер заработал в российском прокате за четыре дня 37,6 млн рублей и обосновался на пятой строчке топа бокс-офиса. Президент «КАРО» Ольга Зинякова считает, что большое преимущество «Хищным землям» дала в том числе расчистка кинопроката от «теневых» иностранных релизов.
— На фоне комедий, фэнтези и мелодрам постапокалиптический боевик привлек в кинотеатры зрителей триллеров, — добавила Ольга Зинякова.
Байопик про Федора Черенкова сдал позиции.
С третьего места на седьмое за неделю опустился фильм «Возвращение попугая Кеши». Семейная комедия с Никитой Кологривым с 7 по 11 ноября заработала 28,5 млн рублей. Схожая судьба постигла и спортивный байопик о звезде футбольного клуба «Спартак» Федоре Черенкове. «Федя. Народный футболист» Николая Акелькина увеличила свою кассу на 25,8 млн рублей, но опустилась с четвертой строчки на восьмую. Еще одна новинка недели — китайский анимационный фильм «Бернард: Миссия Марс». Лента стартовала с девятой строчки с 15,5 млн рублей.
— На втором уикенде «Федя. Народный футболист» показал падение сборов в районе 65%. Это резкое изменение — влияние успеха холдоверов и новинок вроде фильма «В баню!», где аудитории пересекаются. Плюс в первый уикенд на фильм пошли футбольные фанаты, среди которых и известен Федор Черенков, дальше среди рядового зрителя интерес к фильму плавно угаснет, — добавила президент «КАРО».
Фото: Кинотека.
Особенностью прошедшего уикенда вновь стало отсутствие в рейтинге ЕАИС короткометражных релизов, вместе с которыми в российских кинотеатрах показывают фильмы ушедших голливудских мейджоров. Главный хит американского и мирового проката «Веном 3: Последний танец» добрался до России в формате предсеансового обслуживания, но собирает мало. Вероятно, здесь сказываются приложенные усилия по продвижению «Любви Советского Союза». Пошатнуть лидерство ретродрамы от создателей сериала «Союз спасения: Время гнева» мог скандальный «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси о молодости нового президента США. Однако главная кассовая битва предстоящей недели всё же не случится: в понедельник, 11 ноября, прокатная компания «Атмосфера кино» сообщила, что «Ученик» получил отказ Министерства культуры России в выдаче прокатного удостоверения.