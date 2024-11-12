«Нам было нужно, чтобы Трамп был человеком»

Спровоцировать обсуждение личности Дональда Трампа было целью авторов фильма «Ученик», рассказывающего о том, как в 70-е будущий американский президент начинал свою карьеру. Об этом «Известиям» рассказали его создатели — режиссер Али Аббаси и актеры Себастиан Стэн и Джереми Стронг, исполнившие главные роли. Картина о скандальном политике наделала шума еще до выхода на экраны — случившегося, к слову, незадолго до финала президентской гонки в Америке. В России у фильма возникли сложности с получением прокатного удостоверения, поэтому пока правообладатель выпустил ее в Армении, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. «Известия» стали первым российским СМИ, которое пообщалось с теми, кто работал над нашумевшей лентой, — режиссер и актеры «Ученика» рассказали о том, почему этот фильм появился именно сейчас, какие чувства они испытывают к своим героям и что считают правдой в современных условиях.
«Я бы сравнил это с расследованием».
— Как в нынешних условиях работать над созданием образа, чтобы не превратить его в политическую карикатуру?
Себастиан Стэн: Когда вы играете реальных людей, к счастью, есть много информации, особенно в данном случае, конечно. Это не просто сбор информации и выуживание оттуда полезного для роли. Я бы сравнил это с расследованием. Чтобы раскрыть дело, надо собрать все улики воедино. Иначе ты не поймешь, что двигает героем, как он принимает решения. Этот, в сущности, технический аспект профессии в какой-то момент становится частью твоего характера, ты просто всё время делаешь это.
Джереми Стронг: Ты каждый раз начинаешь всё с нуля, работая над образом. Это благодарный труд, потому что материал в итоге открывается тебе сам, словно бы навстречу тебе идет. Ты должен изучить всё, что можешь, по своему предмету. Ты должен впитывать и усваивать.
Бертольт Брехт говорил, что актеры — это ученые, специализирующиеся на человеческом поведении. Так что да, это и детективное расследование, и наука, но в то же время это еще и определенная алхимия, которую трудно объяснить. Это тайна. Просто тобой однажды завладевает нечто, и никто не может это объяснить или спрогнозировать. Один из великих учителей определил актерское мастерство как правдивую жизнь в воображаемых обстоятельствах.
— Когда Али Аббаси работал с вами, он делал ставку на то, чтобы вы смогли передать те особые отношения, которые были между Дональдом Трампом и адвокатом Роем Коном. Как вы этот эффект создавали?
С. С.: Для меня это выражалось в своего рода непредсказуемости, которую Джереми создавал каждый день и даже в каждом дубле. Нужно было быть начеку, чувствовать момент. И это было параллелью для меня с отношениями, которые мы исследовали в фильме. Мне кажется, Дональд чувствовал то же самое. Мне надо было постоянно удивляться и чтобы меня постоянно заставали врасплох.
Д. С.: Я не склонен вступать в разговоры об идеях, о психологии и отношениях. Я склонен затыкать уши во время таких разговоров. Всё должно происходить органично, ощущаться бессознательно. Али создал невероятную среду, в которой мы могли быть свободны, исследовать и рисковать. И, знаете, это создало всю ту динамику, о которой вы говорили и которую Али хотел увидеть.
— Когда ваши герои говорят о том, что «ты должен сделать всё для блага Америки», как вы думаете, они реально верят в это?
Д. С.: Рой Кон абсолютно верил в это. И я должен был иметь это в виду, когда он говорил моими устами в фильме. Твоему воображению для этого надо проделать определенную работу. В одном из интервью 70-х годов Аль Пачино сказал, что актерство — это очень просто. Ты просто должен на самом деле иметь в виду всё, что ты говоришь. Но это на самом деле как раз довольно трудно.
Рой был очень убежденным человеком. Он действительно верил, что его работа заключается в защите демократии от угрозы коммунизма. Он вообще видел мир довольно апокалиптически, в библейском смысле слова. Конечно, я воспринимаю это по-другому, но я должен отбросить свои субъективные суждения, чтобы войти в фанатизм моего героя. Оливер Уэнделл Холмс говорил, что уверенность ведет к насилию. Рой Кон был в этом смысле очень уверенным человеком, и я думаю, что он передал эту уверенность своему звездному ученику.
— «Фальшивый и безграмотный фильм, дешевая, клеветническая и политически отвратительная халтура» — так Дональд Трамп охарактеризовал ваш фильм. На ваш взгляд, широкое обсуждение в медиа повредит фильму? Или плохой рекламы не бывает?
С. С.: Мы же сейчас обсуждаем человека, который всю жизнь считал, что любая реклама — это прекрасно. Но я думаю, что спровоцировать обсуждение отчасти и было нашей общей целью. Я думаю, даже попытка начать разговор в такой поляризованной среде — это победа. И то, что его почти запретили до того, как он вышел в США. И то, что мы теперь говорим об этом вслух, и то, что у людей есть возможность посмотреть картину.
Д. С.: Рой Кон в такой ситуации — то есть после того, как Трамп вдруг в час ночи неожиданно для всех написал твит про фильм, — сказал бы, что Дональд клюнул на приманку. Не знаю, мне кажется, фильм очень честен, в нем Трамп очень человечно выписан.
Но тот же Рой Кон сказал: «Ненависть — мощное оружие. Я пробуждаю худшее в своих врагах, и именно так я заставляю их уничтожать себя». Трамп в некотором роде тоже поддался этому соблазну. Он называет нас человеческим мусором и этим, я думаю, хочет нас спровоцировать на ответ. Но я надеюсь, что мы удержимся и не будем участвовать в разжигании ненависти, оскорблений, переходе на личности. Мы, актеры, по своей сути гуманисты. Гуманисты, пытающиеся рассказать сложную историю о сложных людях. Если это привлечет людей посмотреть фильм, это было бы замечательно.
«У нас был координатор по интимным сценам».
— Вы как актеры, чувствовали какое-то давление типа писем от хейтеров или комментариев в социальных сетях?
С. С.: Мой опыт пока состоял только из похвал за храбрость и мужество от людей с обеих сторон. Я видел, что людям как минимум любопытно то, что мы попытались сделать. Я сделал осознанный выбор, и когда я его делал, я для себя решил, что не позволю никому и ничему напугать меня, или подвергнуть цензуре, или как-то повлиять на то, как я все это сделаю.
Д. С.: Чехов писал: скажи мне, чего хочет человек, и я скажу тебе, кто он. И я думаю, в каком-то смысле, именно это фильм и пытается исследовать. Он пытается исследовать эволюцию Трампа и то, чего он хотел, чего он хочет сейчас, чтобы мы могли лучше понять, кто он. И я думаю, что это очень стоящая творческая попытка.
— Себастиан, все обсуждают сцену изнасилования Дональдом его жены Иваны. Вы пользовались услугами координатора по интимным сценам?
С. С.: Да, у нас был координатор по интимным сценам. Очевидно, что между нами, актерами, есть доверие. И мы все понимали, что эта сцена во всей своей жестокости необходима не только Трампу как персонажу, но и как живое воплощение тех показаний, которые делала реальная Ивана. Под присягой.
Д. С.: Знаете, я рад, что это привлекает внимание к фильму. И я также чувствую себя очень обеспокоенным и обеспокоенным за весь мир.
— Вы в результате этой работы что-то новое поняли о Соединенных Штатах?
С. С.: Ого! Я думаю, мы должны продолжать исследовать эту идею американской мечты, которая, с одной стороны, может быть такой полезной, а с другой стороны, может оказаться себе дороже. Вы должны посмотреть на систему, в которой появился этот человек. И на Европу тоже. Правда — не черная или белая. Она скорее серая, и мы должны разобрать ее со всех сторон.
Д. С.: Мне было важно понять, насколько глубоко укоренилась идеология Роя Кона: всегда нападать, все отрицать и никогда не признавать поражения. Первые два из этих правил проиллюстрированы в ответе Трампа, где есть нападение и отрицание.
— Если вы встретитесь с Трампом, что вы у него спросите?
С. С.: Что бы я у него спросил? Хм… Что с тобой не так? Как ты можешь просыпаться и смотреть в зеркало каждый день?
Д. С: Сложный вопрос. Думаю, мне было бы искренне любопытно, повлияло ли на него что-нибудь в фильме или даже заставило его что-то почувствовать. Я думаю, да. В фильме есть несколько нежных моментов. Честно говоря, быть частью чего-то, что могло бы стать инструментом, чтобы коснуться какого-то уголка его человечности, — это было бы очень мощно, я думаю.
С. С.: Я думаю, он видел фильм. Как раз перед тем твитом. Вечером посмотрел и сразу написал. Я хочу поблагодарить его за то, что он подумал обо мне в час ночи, когда он мог бы думать о других, более важных вещах. Я действительно ценю это.
«Я думаю, это персонажи панк-рока».
— Али, как вы думаете, что общего у Трампа, Кона и Манхэттена как у главных элементов фильма?
Али Аббаси: Панк-рок. Я думаю, это персонажи панк-рока. Представьте Нью-Йорк того времени, которое мы описываем. Он в режиме апокалипсиса. Все рушится. И вдруг какая-то творческая энергия выходит наружу. Это своего рода рождение панк-рока. Мы привыкли думать о панк-роке как о своего рода левой антиавторитарной штуке. Но мои герои тоже панк-рок, просто на правой стороне спектра.
— Что вы почувствовали, когда в Трампа стреляли?
А. А.: Я был очень опечален тем, что это произошло. В шоке. Я провел так много времени с этими персонажами, изучая их, что как будто знаю их лично. У нас с ними огромные политические разногласия, но все равно мне очень грустно. Страшно, что творится такого рода политическое насилие, и очень дестабилизирующие силы проникают в политику. Именно поэтому важно было снять такой фильм, очеловечивающий, гуманизирующий. Вам могут не понравиться эти люди. Вы можете не соглашаться с ними. Но я всё равно считаю, что важно смотреть на них как на людей.
— Как получилось, что сначала сторонники Трампа, в частности миллиардер Дэн Снайдер, финансировали фильм, а потом начали с ним бороться?
А. А.: Если говорить коротко, то на самом деле произошло следующее. Эти ребята, я думаю, хотели инвестировать в фильм, и у них была возможность, знаете ли, своего рода желание быть частью этого. И внезапно вещи, которые были странными, смешными и немного трансгрессивными в сценарии, стали опасными и плохими для бизнеса.
Как режиссер, я не в первый раз сталкиваюсь с такими вещами. Вероятно, это будет не в последний раз, и это часть моей работы. Нравится ли мне это? Нет. Думаю ли я, что это волнительно? Не совсем. Я думаю, гораздо более волнительно получать много денег и делать то, что я хочу, и делать это хорошо.
— Почему вы решили позвать на роль Трампа парня из «Мстителей»?
А. А.: Я видел некоторые из фильмов Marvel. Забавно, но мне не очень это интересно и релевантно. Здорово, что он это делает — я думаю, как актер он получает удовольствие. И это хорошо для его фанатской базы и всего такого. Но мне гораздо важнее то, что он делал в фильмах «Тоня против всех» или «Пэм и Томми». Там у него получался сложный, несовершенный персонаж, при этом человечный, даже симпатичный. Я подумал, что важно.
Нам было нужно, чтобы Трамп был человеком. Чтобы его образ дышал, а потом вы видите, как он трансформируется. Но если он вам был бы безразличен, то вам была бы безразлична и эта трансформация.
Мне не нравится в исторических фильмах, что они очень «вежливые», все выставляют в идеальном свете. И у всех там прилизан образ, и на них красиво падает свет. Я думаю, это лишает фильм подлинности и нерва момента. Нам было важно представить этих людей, которые переживают свое время — не то время, которое мы считаем историческим, а их время.