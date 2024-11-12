«Нам было нужно, чтобы Трамп был человеком»

А. А.: Я был очень опечален тем, что это произошло. В шоке. Я провел так много времени с этими персонажами, изучая их, что как будто знаю их лично. У нас с ними огромные политические разногласия, но все равно мне очень грустно. Страшно, что творится такого рода политическое насилие, и очень дестабилизирующие силы проникают в политику. Именно поэтому важно было снять такой фильм, очеловечивающий, гуманизирующий. Вам могут не понравиться эти люди. Вы можете не соглашаться с ними. Но я всё равно считаю, что важно смотреть на них как на людей.