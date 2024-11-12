Опять — пятерка: фестиваль современной музыки объединил ведущие площадки Москвы

Этот перформанс оказался тем более неожиданным, что случился не в андеграундном пространстве, а на самой что ни на есть академической площадке. Ну, а для фестиваля в целом этот вечер, прошедший при полном аншлаге, стал вдвойне символичным: мало того, что впервые он занял один из главных и крупных залов столицы, так еще и преодолел свой традиционный камерный формат, выйдя на симфонический масштаб, причем с одним из ведущих коллективов страны — Государственным академическим симфоническим оркестром им. Евгения Светланова.