Опять — пятерка: фестиваль современной музыки объединил ведущие площадки Москвы

Бас-гитара, мэппинг-проекции, электроника, смартфоны и велосипедные колеса — может ли всё это использоваться в концертах академической музыки, да еще на таких площадках, как залы Московской консерватории и филармонии? Фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров», завершившийся мероприятием с эффектным названием «Гипнограмма», показал, что да. «Известия» выделили самое интересное и попытались разглядеть, в каком направлении движется новейшая отечественная музыка.
Оркестр и велосипед.
Фестиваль «Пять вечеров» проводится в шестой раз. Как и прежде, основу программы составили новейшие сочинения, в том числе мировые премьеры. Часть из них была создана по госзаказу — в рамках программы Союза композиторов «Ноты и квоты», поддерживаемой Минкультуры, так что для широкой публики это еще и возможность своими ушами услышать результаты государственной поддержки современных композиторов.
В отличие от многих других фестивалей, «Пять вечеров» не имеет даже примерной стилевой направленности. Напротив, пять концертов (каждый — с концептуальным названием) создают пять совершенно разных образов современной музыки. Но и внутри программ могут встречаться совершенно неожиданные сопоставления. Ярким примером стало открытие смотра.
Сначала в зале им. Чайковского прозвучала изящная, нарочито традиционная, издевательски ласкающая слух партитура живого классика Юрия Красавина — фрагменты из музыки к балету «Пиковая дама». Затем — Концерт для двух флейт и оркестра композитора-миллениала Дениса Хорова, отчасти продолжающий эту линию, но уже без постироничной усмешки и с романтическим (квази)пафосом.
А напоследок умиротворенные красотой слушатели вдруг столкнулись с «Вариациями и аплодисментами» Алексея Сысоева, где ни о каких мелодиях (в привычном смысле) говорить не приходится, а среди инструментов оркестра используются перевернутые велосипеды, характерный звук-стрекот которых неотделим от эффектного визуального образа вращающихся колес и педалей.
Этот перформанс оказался тем более неожиданным, что случился не в андеграундном пространстве, а на самой что ни на есть академической площадке. Ну, а для фестиваля в целом этот вечер, прошедший при полном аншлаге, стал вдвойне символичным: мало того, что впервые он занял один из главных и крупных залов столицы, так еще и преодолел свой традиционный камерный формат, выйдя на симфонический масштаб, причем с одним из ведущих коллективов страны — Государственным академическим симфоническим оркестром им. Евгения Светланова.
Музыка простая и непростая.
Здесь важно пояснить, что до 2022 года включительно «Пять вечеров» проводились в Рахманиновском зале консерватории (РЗК), но с прошлого года было решено каждый из пяти концертов проводить в новом месте — и это только подчеркнуло разнообразие музыки. В 2024-м же впервые в рамках смотра на сцену вышел большой оркестр. И теперь список площадок выглядит следующим образом: КЗЧ, Малый зал «Зарядья», ДК «Рассвет», Камерный зал Филармонии и, наконец, родной РЗК.
Вечер открытия, конечно, занимает особое место, но остальные программы оказались не менее интересными. В «Зарядье» ставка была сделана на религиозную тематику. Название «Гимны и фрески» отсылало к конкретным опусам — «Двум средневековым фрескам» для гобоя и органа Екатерины Карпенко и «Гимну алоэ» Екатерины Винник. Но и все прочие произведения так или иначе вписывались в эту формулу, показывая специфику современных интерпретаций сакрального.
Как и в первом концерте, здесь встретились работы представителей самых разных поколений: от 91-летнего Родиона Щедрина до авторов 20+. Услышанное заставляло задуматься не столько о различиях, сколько, напротив, о сходствах в творческом подходе. А может, и глубинной преемственности — при всех внешних стилевых различиях.
Пожалуй, самая пестрая музыкальная панорама сложилась в третий вечер. И благоухающий заголовок «Песни цветов» явно прочитывался как аллюзия на фразу «пусть цветут все цветы». Дикая «Русь первобытная» для ксилофона, ударных и фортепиано Ивана Колованова (привет Стравинскому со «Свадебкой» и «Весной священной» и Прокофьеву со «Скифской сюитой») сочеталась здесь с мелодично-меланхоличной «Липой» для виолончели и фортепиано Мурата Кабардокова, а миниатюры Тимура Исмагилова и Яна Круля для сольных инструментов — с весьма крупным циклом Лидии-Марии Кошевой, задействующим целый ансамбль исполнителей. Для модного ДК «Рассвет» такая цветастая эклектика была в самый раз.
Эстафету у хипстерского лофта принял строгий и намоленный Камерный зал филармонии, где прозвучала «(Не)простая музыка». И это опять игра со зрительскими ожиданиями: композиторы из трех крупнейших городов России (Москва, Петербург и Новосибирск) показали, как обманчивая прозрачность авторского посыла оборачивается подчас столь же иллюзорной стилевой сложностью.
Программы и гипнограммы.
И, наконец, вечер закрытия. Самый эффектный в визуальном плане, самый технологичный — и самый эстетически монолитный. Впрочем, и здесь был парад композиторских индивидуальностей, но объединяющим фактором выступила электроника, обильно задействованная в каждом номере, плюс видеоряд: изображение исполнителей, сознательно искаженное глитчем и задержкой, выводили на большой экран, формируя своего рода аватара для солиста на сцене.
Концерт был организован Союзом композиторов совместно с консерваторским Центром электроакустической музыки (ЦЭАМ) — передовой российской лабораторией в сфере соединения звука и высоких технологий. И получилась выразительная арка с самым началом фестиваля: от музыкального прошлого Юрия Красавина к музыкальному будущему молодых композиторов-экспериментаторов.
Насколько это будущее комфортно — вопрос спорный. Но в том, что оно интересно, сомневаться не приходится. Здесь можно услышать бас-гитару, отражающую мозговую активность во время сна («Гипнограмма» Натальи Прокопенко), вокал, вступающий в диалог с собственным электронным двойником (опусы Дмитрия Ремезова, Вадима Генина, Алины Мухаметрахимовой), виолончель, превращенную в роботизированный арт-объект и в какой-то момент начинающую играть самостоятельно, без участия человека («Теория струн» Николая Попова — одна из вершин вечера, созданная, кстати, как раз благодаря «Нотам и квотам»).
Но все высокотехнологичные ухищрения при этом лишний раз показывали важность исполнителя-личности. И едва ли вокальные опусы сработали бы так ярко, не будь они интерпретированы Аленой Верин-Галицкой (а некоторые и написаны специально для нее, с учетом ее возможностей и физиологии). Едва ли гитарные грезы обошлись бы без Антона Изгагина, а виолончельный спор с машиной — без живой энергии Юлии Мигуновой.
Впрочем, и «Пять вечеров» в целом — демонстрация талантов не только в сфере сочинения, но также и исполнительском искусстве. За полмесяца, что длится смотр, меломаны могли услышать лучшие коллективы столицы и лучших солистов, специализирующихся на репертуаре XXI века: «Студию новой музыки», Московский ансамбль современной музыки, CEAM Artists, Rehead, Vacuum Quartet, Reheard, N'Caged, OpenSound Orchestra, арфистку Анастасию Алферову, органистку Евгению Кривицкую, флейтисток Зою Вязовскую и Ирину Стачинскую — и это далеко не полный список.
В общем, технологии технологиями, но если когда-то ИИ и попробует конкурировать с живыми композиторами и исполнителями, в Москве ему придется непросто.