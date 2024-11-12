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Диетолог Хопсегер: куркума может предотвращать рак и болезнь Альцгеймера

Кроме того, куркума помогает «контролировать давление».

Источник: Аргументы и факты

Употребление куркумы может снизить риск онкологии, кроме того, куркумин способен предотвращать болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

Об этом говорится в материале Surrey Live. Диетолог Николь Хопсегер, говоря о болезни Альцгеймера, уточнила, что речь идёт о предотвращении в «некоторой мере».

По словам специалиста, куркума помогает «контролировать давление».

Употребление данной специи два раза в день в течение полутора лет оказывает положительное влияние на память и нормализует давление, а также помогает уменьшить вероятность развития «опасных болезней», в том числе рака.

«Эти полезные свойства обусловлены противовоспалительными и антиоксидантными свойствами содержащегося в специи вещества, которое называется куркумин. Оно защищает клетки мозга и нервной системы от повреждения и старения», — сказано в материале.

Специалисты подчеркнули, что людям с высоким давлением и расстройствами пищеварения следует употреблять куркуму только после консультации с врачами.

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