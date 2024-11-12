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Что произошло в Иркутске в ночь на 12 ноября 2024: последние новости

Мошенники из Иркутской области украли почти семь миллионов за три дня.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники из Иркутской области украли почти семь миллионов за три дня.

Самой крупной суммы лишилась 55-летняя предприниматель из Иркутска. С ней связались якобы представители спецслужб и рассказали о неизвестных, пытающихся оформить кредит от ее имени. Еще одной жертвой стал 20-летний парень, который хотел купить в сети водительские права.

Еще три человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю.

В это время продолжается спад заболеваемости ОРВИ, диагноз подтвердился у 13 874 человек, в то время как за неделю до этого заболело более 15 тысяч сибиряков.

В Ангарске разыскивают мужчину, который испугал 12-летнюю школьницу.

Неизвестный бросился за девочкой в подъезд, поднялся с ней на этаж. Та испугалась и закричала, мужчина пытался закрыл ей рот руками.