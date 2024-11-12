Что произошло в Иркутске в ночь на 12 ноября 2024: последние новости

Мошенники из Иркутской области украли почти семь миллионов за три дня.
Самой крупной суммы лишилась 55-летняя предприниматель из Иркутска. С ней связались якобы представители спецслужб и рассказали о неизвестных, пытающихся оформить кредит от ее имени. Еще одной жертвой стал 20-летний парень, который хотел купить в сети водительские права.
Еще три человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю.
В это время продолжается спад заболеваемости ОРВИ, диагноз подтвердился у 13 874 человек, в то время как за неделю до этого заболело более 15 тысяч сибиряков.
В Ангарске разыскивают мужчину, который испугал 12-летнюю школьницу.
Неизвестный бросился за девочкой в подъезд, поднялся с ней на этаж. Та испугалась и закричала, мужчина пытался закрыл ей рот руками.