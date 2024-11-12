Стоимость биткоина снова обновила рекорд, поднявшись выше 88 тысяч долларов

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, цена криптовалюты превысила отметку 88 тысяч долларов.
На бирже Binance биткоин по состоянию на 00:36 мск дорожал до 88 063 долларов.
Напомним, вечером в понедельник стоимость биткоина увеличилась на шесть процентов и преодолела уровень в 86 тысяч долларов.
Ранее эксперт Евгений Шатов выразил мнение, что биткоин может вырасти до 100 тысяч долларов из-за слов избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Он уточнил, что речь идёт о заявлениях Трампа о поддержке криптовалют.