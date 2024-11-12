Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 ноября 2024

Погода в Иркутске 12 ноября 2024 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +4…+6 градусов, ночью похолодает до −1…-3.
Погода в Иркутске 12 ноября 2024.
— В регионе местами пройдет снег, днем в западных районах местами умеренные осадки, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 15−20 м/с, — рассказывают синоптики.
В области ожидается метель, днем шкала термометра поднимется до +1…+6, в некоторых региона будет холодно, −4…-9 градусов. Температура ночью −1…-6, при прояснении −11…-16, в северо-восточных районах −15…-20. Вот что обещает погода в Иркутске 12 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около двух миллионов выплатит мебельная компания из Братска за обман клиента.