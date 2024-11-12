Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 ноября 2024

В области ожидается метель, днем шкала термометра поднимется до +1…+6, в некоторых региона будет холодно, −4…-9 градусов. Температура ночью −1…-6, при прояснении −11…-16, в северо-восточных районах −15…-20. Вот что обещает погода в Иркутске 12 ноября 2024.