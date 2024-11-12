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Школьники из Иркутска и Кировска ЛНР поговорили об истории регионов по телемосту

Преподаватели рассказали о возможностях получения высшего образования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел телемост с Кировском Луганской Народной Республики «Мы один народ — мы одна страна». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в нем участвовали ученики и педагоги школы № 64, а также ребята из Кировской средней школы № 1.

Дети поделились интересными фактами об истории городов, посмотрели различные видео, прочли стихи о родном крае и рассказали о своих планах на будущее.

— Преподаватели рассказали о возможностях получения высшего образования в регионах. Выпускники из Иркутска поделились опытом по созданию виртуального музея, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Дети из Кировской школы получили электронный альбом с фотографиями, которые сделали во время их поездки в Приангарье. Помимо этого девятиклассники иркутской школы с помощью волонтеров передали в Кировск книги для семейного чтения. Следующий телемост запланирован на январь следующего года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что музыкальное оборудование получила детская школа искусств № 9 в Иркутске.