Школьники из Иркутска и Кировска ЛНР поговорили об истории регионов по телемосту

В Иркутске прошел телемост с Кировском Луганской Народной Республики «Мы один народ — мы одна страна». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в нем участвовали ученики и педагоги школы № 64, а также ребята из Кировской средней школы № 1.
Дети поделились интересными фактами об истории городов, посмотрели различные видео, прочли стихи о родном крае и рассказали о своих планах на будущее.
— Преподаватели рассказали о возможностях получения высшего образования в регионах. Выпускники из Иркутска поделились опытом по созданию виртуального музея, — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Дети из Кировской школы получили электронный альбом с фотографиями, которые сделали во время их поездки в Приангарье. Помимо этого девятиклассники иркутской школы с помощью волонтеров передали в Кировск книги для семейного чтения. Следующий телемост запланирован на январь следующего года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что музыкальное оборудование получила детская школа искусств № 9 в Иркутске.