Школьники из Иркутска и Кировска ЛНР поговорили об истории регионов по телемосту

Дети из Кировской школы получили электронный альбом с фотографиями, которые сделали во время их поездки в Приангарье. Помимо этого девятиклассники иркутской школы с помощью волонтеров передали в Кировск книги для семейного чтения. Следующий телемост запланирован на январь следующего года.