Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024 коснется Свердловского и Ленинского округов. Специалисты проведут ремонт на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
Отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024.
— Специалисты будут работать по улицам 4-я Железнодорожная, 100, Лермонтова, 341/5, Баумана, 219/6, — поделился оператор.
Отопление отключат в девять часов утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ремонт начнется с девяти часов утра, продлится до вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024, можно узнать в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что браконьеры из Иркутска убили двух благородных оленей на Ольхоне. Мужчины попытались скрыться на машине от правоохранителей, однако были пойманы.