Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024 коснется Свердловского и Ленинского округов. Специалисты проведут ремонт на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.