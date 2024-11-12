Олбани
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024

Отопление отключат в двух округах Иркутска 12 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024 коснется Свердловского и Ленинского округов. Специалисты проведут ремонт на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024.

— Специалисты будут работать по улицам 4-я Железнодорожная, 100, Лермонтова, 341/5, Баумана, 219/6, — поделился оператор.

Отопление отключат в девять часов утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ремонт начнется с девяти часов утра, продлится до вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 12 ноября 2024, можно узнать в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что браконьеры из Иркутска убили двух благородных оленей на Ольхоне. Мужчины попытались скрыться на машине от правоохранителей, однако были пойманы.