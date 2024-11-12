Украинские военкомы выпускают задержанных за взятку в размере от 600 до 1000 долларов, сообщил РИА Новости военнопленный боевик ВСУ.
Он отметил, что даже после получения взятки человека могут снова задержать, и выкупившемуся вновь придется платить сотрудникам ТЦК.
Ранее сообщалось, что около территориальных центров комплектования на Украине появились из военнообязанных, которые пытаются продлить отсрочку от мобилизации. В частности, очередь образовалась у военкомата в Одессе.
В свою очередь депутат Верховной рады Юрий Камельчук призвал расформировать территориальные центры комплектования за «нечеловеческое отношение» к украинцам. Он считает, что ТЦК своими действиями срывают мобилизацию.