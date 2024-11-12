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Пленный боевик рассказал, что военкомы отпускают мужчин за взятку

При этом после получения взятки откупившийся может быть задержан повторно.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военкомы выпускают задержанных за взятку в размере от 600 до 1000 долларов, сообщил РИА Новости военнопленный боевик ВСУ.

Он отметил, что даже после получения взятки человека могут снова задержать, и выкупившемуся вновь придется платить сотрудникам ТЦК.

Ранее сообщалось, что около территориальных центров комплектования на Украине появились из военнообязанных, которые пытаются продлить отсрочку от мобилизации. В частности, очередь образовалась у военкомата в Одессе.

В свою очередь депутат Верховной рады Юрий Камельчук призвал расформировать территориальные центры комплектования за «нечеловеческое отношение» к украинцам. Он считает, что ТЦК своими действиями срывают мобилизацию.