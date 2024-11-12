Атака Вооружённых сил Украины на Курскую область стала ошибкой Киева, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Это была катастрофа», — сказал он в интервью газете «Известия».
Сакс выразил мнение, что ВСУ начали боевые действия на «неактуальном участке». В результате украинские войска «подверглись воздействию» доминирующих сил РФ. Эксперт подчеркнул, что это стало тактической и стратегической ошибкой «первого порядка».
Он также добавил, что Киев направил в Курскую область «наиболее сильные войска».
Ранее Сакс заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов. При этом он добавил, что существует вероятность расширения конфликта на Ближнем Востоке.