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Аналитик Сакс: нападение на Курскую область ослабило ВСУ

ВСУ начали боевые действия на «неактуальном участке».

Источник: Аргументы и факты

Атака Вооружённых сил Украины на Курскую область стала ошибкой Киева, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Это была катастрофа», — сказал он в интервью газете «Известия».

Сакс выразил мнение, что ВСУ начали боевые действия на «неактуальном участке». В результате украинские войска «подверглись воздействию» доминирующих сил РФ. Эксперт подчеркнул, что это стало тактической и стратегической ошибкой «первого порядка».

Он также добавил, что Киев направил в Курскую область «наиболее сильные войска».

Ранее Сакс заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов. При этом он добавил, что существует вероятность расширения конфликта на Ближнем Востоке.