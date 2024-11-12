Белогорский район Крыма нуждается в воде

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Для ее комплексного решения будет проведен ремонт и строительство сетей, установка водонапорных башен. Необходимое финансирование выделено, завершить работы планируется до 1 июня 2025 года.
"Прорабатывается вариант строительства водовода и насосной станции, что позволит без перебоев подавать запасы Горлинского водохранилища жителям Курского, Земляничненского и Богатовского сельских поселений. Это поможет обеспечить чистой водой около пяти тысяч человек. В селах Вишенное, Новожиловка и Тургеньево планируется бурение скважин.
В ближайшее время будет установлена станция водоочистки для жителей Зуйского и Крымскорозовского поселений. Прошу руководство ГУП РК «Вода Крыма» и администрацию района приложить все усилия, чтобы закрыть данный вопрос до конца текущего года.
Кроме того, совместно с федеральным центром в рамках проекта комплексного развития территории в селе Приветном городского округа Алушта готовим предложения по прокладке водовода от Белогорского водохранилища. Данный инфраструктурный проект позволит также обеспечить водой ряд сел Белогорского района", — сказал он.