Белогорский район Крыма нуждается в воде

"Прорабатывается вариант строительства водовода и насосной станции, что позволит без перебоев подавать запасы Горлинского водохранилища жителям Курского, Земляничненского и Богатовского сельских поселений. Это поможет обеспечить чистой водой около пяти тысяч человек. В селах Вишенное, Новожиловка и Тургеньево планируется бурение скважин.