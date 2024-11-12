Жителей СКО возмутили счета за отопление и электричество

«Подорожала, конечно, электроэнергия. Я платила зимой 18 тысяч, сейчас 22 тысячи. У меня трехкомнатная квартира», «Свет подорожал. Мы платили где-то 3−4 тысячи, сейчас 6 тысяч заплатили. Ну, а тепло у нас не полностью месяц был, вроде так же осталось», «Прилично повысились. Я живу в своем доме. Если я ранее платила за свет в пределах 1500−1800, в этом месяце практически на тысячу тенге — 2800. Мы бытовой техникой, приборами особо не пользуемся, потому что свое отопление», — поделились горожане с журналистами.