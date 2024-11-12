Жителей СКО возмутили счета за отопление и электричество

Как сообщает телеканал, по сравнению с прошлым годом тариф на тепло в регионе вырос на 20%. Квитанции с начислениями за услуги теплоснабжения горожане начали получать в мобильных приложениях в минувшие выходные. От увиденной суммы люди пребывают в ужасе. Они уверены: помимо теплоэнергии вырос тариф и на электроэнергию.
«Подорожала, конечно, электроэнергия. Я платила зимой 18 тысяч, сейчас 22 тысячи. У меня трехкомнатная квартира», «Свет подорожал. Мы платили где-то 3−4 тысячи, сейчас 6 тысяч заплатили. Ну, а тепло у нас не полностью месяц был, вроде так же осталось», «Прилично повысились. Я живу в своем доме. Если я ранее платила за свет в пределах 1500−1800, в этом месяце практически на тысячу тенге — 2800. Мы бытовой техникой, приборами особо не пользуемся, потому что свое отопление», — поделились горожане с журналистами.
В областном департаменте по регулированию естественных монополий рассказали: последнее повышение тарифа на электроэнергию было в феврале текущего года. И подорожала она на 20%. Тариф на тепло же вырос в конце сентября.
«В Петропавловске был изменен тариф с 23 сентября текущего года. Основными причинами является изменение стоимости производства тепловой энергии АО “Севказэнерго”, а также транспортировка тепловой энергии по сетям “Петропавловские тепловые сети”. У этой компании изменение было с 1 июля текущего года. Соответственно, для “Севказэнергосбыта” это является основанием для обращения в уполномоченный орган, так как закон о естественных монополиях позволяет субъектам естественных монополий один раз в год обращаться в уполномоченный орган об изменении стоимости стратегических товаров», — сообщил руководитель ДКРЕМ по СКО Дамир Токтамысов.
Таким образом, стоимость теплоэнергии для физических лиц выросла на 20%, для юридических лиц — на 15%. В департаменте добавили: те потребители, чьи счета вызывают сомнения, вправе обратиться к монополисту с требованием разъяснить произведенные начисления. В случае же несогласия или отказа обратиться с заявлением в антимонопольный департамент.
Напомним, ранее повышением тарифов на коммунальные услуги возмущались жители Алматы. Цены за воду, канализацию, отопление и электричество в Алматы изменились с 1 сентября. Алматинцы заявили, что новые тарифы сильно ударили по кошелькам.
К слову, за последний год в Казахстане сильно выросли тарифы на коммунальные услуги — по итогам сентября их рост достиг 15,6%, притом что в целом сфера платных услуг в стране подорожала лишь на 13,6%.
Добавим, ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление — в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.