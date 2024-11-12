Военнослужащие провели урок мужества в школе № 14 Иркутска

В иркутской школе № 14 состоялся урок мужества. Приглашенные военнослужащие, которые сейчас находятся в отпуске, рассказали ученикам восьмых и девятых классов о трудовых буднях «за ленточкой». Также обсудили, каково жить в блиндажах (прим. ред. — подземные сооружения, которые помогают скрыться от обстрелов). Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.