Военнослужащие провели урок мужества в школе № 14 Иркутска

В иркутской школе № 14 состоялся урок мужества. Приглашенные военнослужащие, которые сейчас находятся в отпуске, рассказали ученикам восьмых и девятых классов о трудовых буднях «за ленточкой». Также обсудили, каково жить в блиндажах (прим. ред. — подземные сооружения, которые помогают скрыться от обстрелов). Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Подобные встречи помогают ученикам лучше понять важность патриотизма и осознать, какую роль они могут сыграть в поддержке своей страны, — прокомментировала заместитель директора по воспитательной работе школы № 14 Ольга Шашкова.
Так с начала 2024 в городе провели более 25 уроков мужества. В качестве гостей выступали не только бойцы, но и волонтеры. Некоторые встречи прошли с семьями погибших военнослужащих.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьники из Иркутска и Кировска ЛНР поговорили об истории регионов по телемосту.