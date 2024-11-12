Шубы закидываем в шкаф: неожиданный прогноз на ближайшие часы в Приморье

Погоду в Приморье определяет атмосферный фронт, сообщает ИА PrimaMedia. В центральных районах небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха −1…+10°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха +8…+10°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+9°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине сильный. Температура воздуха +9…+11°C.