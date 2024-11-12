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Шубы закидываем в шкаф: неожиданный прогноз на ближайшие часы в Приморье

Во Владивостоке без осадков.

Сейчас в Олбани: +14° 4 м/с 51% 745 мм рт. ст. +10°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет атмосферный фронт, сообщает ИА PrimaMedia. В центральных районах небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха −1…+10°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха +8…+10°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+9°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине сильный. Температура воздуха +9…+11°C.