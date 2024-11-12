Совладельца Владрыбпорта Дениса Сарану заключили под стражу

«Непростой вопрос, вообще возбуждение этого уголовного дела в 2020 г., судя по всему, потребовало чьих-то титанических усилий. Надеюсь, в свое время правоохранительная система в этом разберется, если руки дойдут. Мы работали так же, как все, и так же, как всегда, но “видимо, что-то случилось”», — сказал предприниматель.