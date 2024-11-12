Совладельца Владрыбпорта Дениса Сарану заключили под стражу

Одного из владельцев Владивостокского рыбного порта Дениса Сарану заключили под стражу. Это связано с тем, что Сарана дважды не прибыл на судебные заседания 5 и 11 ноября.
По информации ТАСС, Сарана находился на свободе под залог в 15 млн рублей. Подсудимый отбыл в Гонконг, и вернуться в город Владивосток должен был 9 ноября. Суд удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения на заключение под стражу с объявлением его в розыск.
Сарану и его подельников подозревают в незаконном перемещении через границу металлолома. Черный металл является стратегическим товаром. Примечательно, что у Сараны не было запрета на выезд из России, а сам он подтверждал свои перемещения авиабилетами.
Как сообщает со ссылкой на слова самого подсудимого издание «Конкурент», Сарана считает источниками проблемы иных трейдеров и агентов из-за рубежа. О причинах открытия уголовного дела он высказался следующим образом.
«Непростой вопрос, вообще возбуждение этого уголовного дела в 2020 г., судя по всему, потребовало чьих-то титанических усилий. Надеюсь, в свое время правоохранительная система в этом разберется, если руки дойдут. Мы работали так же, как все, и так же, как всегда, но “видимо, что-то случилось”», — сказал предприниматель.